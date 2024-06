"heute-show spezial: Fußball": TV-Kritik zur kritischen Reportage zur EM

Die Heim-EM ist in vollem Gange und König Fußball regiert das Land. Dass man das Spektakel jedoch nicht immer zu ernst nehmen sollte und Augenzwinkern und Kritik durchaus nötig respektive angebracht sind, zeigen Lutz van der Horst und Fabian Köster in ihrer Spezialausgabe der "heute-show".

Wenn es um Fußball geht, verstehen manche Fans nur wenig Spaß. Zu wichtig erscheint das Schicksal der eigenen Mannschaft, zu existenziell ist womöglich das entscheidende Spiel. Dabei kann ein augenzwinkernder Blick bisweilen helfen, auch die kritikwürdigen Seiten des Spektakels besser zu verstehen – insbesondere bei den großen Turnieren. Während die Zustände bei der WM in Katar vor zwei Jahren von allen Seiten hinterfragt und verspottet wurden, sieht es bei der Europameisterschaft im eigenen Land schon etwas anders aus. Viele hoffen auf ein neues Sommermärchen und stellen höchstens die aktuelle Aufstellung von Bundestrainer Nagelsmann in Frage. Lutz van der Horst und Fabian Köster gehen in ihrer Spezialausgabe der "heute-show" einen Schritt weiter: Während die Heim-EM in vollem Gange ist, widmet sich das Satireformat auch den Schattenseiten des Fußballs.