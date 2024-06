"Wenn Ärztinnen nach oben wollen": Kritik zur WDR-Reportage über Sexismus in Krankenhäusern

Drei Ärztinnen auf der Karriereleiter in Unikliniken – von der jungen Assistenzärztin bis zur angehenden Professorin: Wie schaffen sie es, Kind und Karriere in Einklang zu bringen? Noch immer ist es für Frauen schwer, sich in einer bislang von Männern geführten Krankenhauswelt durchzusetzen.