"Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show":

Joko Winterscheidt ist bekannt für seine verrückten TV-Aktionen, aber jetzt widmet er sich einem ernsten Thema: dem Klimawandel. In der neuen Doku-Serie 'The World's Most Dangerous Show' sucht er weltweit nach Lösungen.

Rund um den Globus Nein, er lässt sich diesmal nicht den Mund zunähen, diniert nicht bei minus neun Grad und küsst auch keinen Alligator. Und ja, so verrückt waren die Aktionen von Joko Winterscheidt in der ProSieben-Show "Joko gegen Klaas – Duell um die Welt" schon hin und wieder. Längst ist er einer der erfolgreichsten Entertainer Deutschlands – auch wegen solcher Grenzüberschreitungen. Für seine Erfolgsshow "Wer stiehlt mir die Show" (ProSieben und Joyn) wurde er bereits mit dem "Blauen Panther" ausgezeichnet.

Nun wagt der 45-jährige Sympathieträger ein neues Experiment und begibt sich in "The World's Most Dangerous Show" auf eine Reise rund um den Globus – auf der Suche nach Lösungen für die verheerenden Folgen des Klimawandels. Mit der sechsteiligen Doku-Serie, deren Titel einem einen leichten Schauer über den Rücken jagt, bewegt er sich nun wieder einmal weg vom Unterhaltungsfernsehen. Hier geht es um ein Anliegen, um Aufklärungsarbeit in der Prime-Time. Die Frage lautet: Kann der Klimawandel gestoppt werden?

Die Marke Joko Winterscheidt In der Auftaktfolge wird es technisch. Winterscheidt befragt führende Wissenschaftler auf dem Gebiet der Klimaforschung: Wo sind Lösungsansätze in Sicht?

Im Duo mit Klaas Heufer-Umlauf ist Joko Winterscheidt eines der wichtigsten Sendergesichter von ProSieben. Regelmäßig fährt das Moderatorengespann mit verrückten Shows tolle Quoten ein.

