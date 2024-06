Jens "Knossi" Knossalla hat sich verlobt: "Sie hat ja gesagt!"

Knossi, bekannt aus Twitch und dem TV, hat seine Verlobung mit Lia Mitrou live im Stream verkündet. Beim World Changer Event in Österreich machte der 37-Jährige seiner Freundin einen romantischen Antrag.

Sie kennen sich seit vier Jahren, nun starten Twitch-Streamer Knossi (37) und seine Lia Mitrou (27) in das nächste Beziehungs-Level! Den IRL-Livestream der Weltverbesserungs-Veranstaltung "World Changer Event" in Österreich nutzte Knossi (bürgerlicher Name: Jens Knossalla), um seine Verlobung zu verkünden. Plötzlich wendete er sich an den Kameramann mit den Worten: "Geh mal mit der Kamera auf meine Frau. Geh genau drauf. Geh auf die Hand. Es ist der Moment gekommen."

Knossi verriet: "Sie hat ja gesagt!" Im Anschluss präsentierte seine Lia zum Videobeweis stolz den Verlobungsring. "Du bist aber spontan", kommentiert sie, nun wieder aus dem Off. "Ich dachte, jetzt ist der richtige Moment", rechtfertigte sich der Internet- und TV-Promi und schob ein Kompliment hinterher: "Du siehst ja heute wieder aus wie die Sonne: blendend!"

Vom Sprücheklopfer zum Romantiker? So romantisch kennt man Knossi gar nicht. Der Dampfplauderer, der mit Gaming- bzw. Glücksspiel-Streams groß wurde und mittlerweile auch im klassischen Fernsehen ("Big Brother", "Let's Dance") Wurzeln geschlagen hat, beherrscht offenbar auch die leisen Töne, seit er seiner Liebsten verfallen ist. Fast so zuckersüß wie im Drehbuch einer Hollywood-Schnulze schwärmte Knossi weiter: "Ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals mehr eine so liebende Frau finde. Und ich freue mich einfach."

Die beiden Influencer haben sich auf Instagram kennengelernt. Ganz frisch dürfte die Verlobung allerdings nicht sein. Aufmerksamen Beobachtern fiel der Ring an Lias Hand nämlich bereits in früheren Streams und auf Instagram auf.

Auch die deutsch-griechische Influencerin zeigt ihre Gefühle gern öffentlich: Auf Lia Mitrous Instagram-Account ist Knossi oft gemeinsam mit ihr zu sehen. Vor vier Wochen postete sie beispielsweise ein süßes Pärchenfoto in inniger Umarmung und schrieb dazu: "Der süßeste Spatz der Welt."

Wer nun schon im Kopf die Hochzeitsglocken hört, muss sich gedulden, denn einen Termin für den nächsten großen Schritt haben die beiden noch nicht öffentlich vermeldet. Immerhin erklärte Lia Mitrou im Stream, dass sie bereits mit der Planung einer großen Hochzeit begonnen habe. Den Hochzeitswalzer dürfte Knossi schon drauf haben, schließlich ist er seit seiner Teilnahme bei "Let´s Dance" auf RTL eingeübt.

Ein bisschen zu viele Details verrät indes Knossi: "Jetzt hab ich Bock auf noch mehr Kinder. Ich will jetzt Kinder machen. Heute fangen wir an." Mit seiner Ex Tamara hat Knossi bereits einen gemeinsamen Sohn.

Eine "Spaß-Hochzeit" haben die beiden bereits hinter sich: Bei einem spontanen Las Vegas-Trip buchten sie eine typische Show-Hochzeitsfeier – allerdings ohne Papiere, die hierzulande Rechtsgültigkeit hätten.