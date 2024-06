TikTok-Star Lisa Mantler ist schwanger

"Family of 3 loading", also "Dreiköpfige Familie wird geladen", heißt es in dem Beitrag. Zahlreiche ihrer knapp 450.000 Instagram-Follower gratulierten Mantler zum Familienglück. "So glücklich für euch zwei", schrieb etwa Influencer-Kollegin Lisa-Marie Schiffner. "Wie toll", freute sich Sänger Angelo Kelly in den Kommentaren.