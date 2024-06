ARD-Journalistin Annette Dittert empört über das Verhalten von ZDF: "Das ist nicht ernsthaft Eure Frage ?

Bericht geht Behauptung Wagenknechts nach

Es gibt politische Akteure, die nahelegen, Russlands Krieg in der Ukraine hätte schon 2022 beendet werden können – hätten westliche Staats- und Regierungschefs nicht interveniert. Bezug genommen wird dabei in der Regel auf Verhandlungen in Istanbul, die zwischen den Kriegsparteien ergebnislos endeten.