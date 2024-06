"Sommerinterviews – Bericht aus Berlin / Berlin direkt": Kritik zum ARD-Gespräch mit Olaf Scholz und Friedrich Merz

Kurz nach der Europawahl und vor den anstehenden Landtagswahlen stellen sich Kanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz den traditionellen Sommerinterviews im Ersten und Zweiten. Die Zuschauer können verfolgen, wie die Spitzenpolitiker die Wahlergebnisse einordnen und auf die kommenden Monate blicken.

Sommerinterviews – Bericht aus Berlin / Berlin direkt Politiktalk • 23.06.2024 • 18:00 Uhr

Abstürze, Jubel, Hoffnung Zwischen Kriegen und Krisen hat das Wahljahr 2024 seine heiße Phase erreicht. Während Bundeskanzler Olaf Scholz die Ampel-Koalition nach den enttäuschenden Ergebnissen bei der Europawahl zusammenhalten und mannigfaltige Herausforderungen meistern muss, hofft CDU-Chef Friedrich Merz nach dem komfortablen EU-Vorsprung auch in den Ländern und im Bund auf weiteren Aufwind für die Union. Denn nach der Wahl ist bekanntlich vor den Wahlen: Kurz nach den für beide Spitzenpolitiker so unterschiedlichen Ergebnissen in Europa und vor den wichtigen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg stehen die Parteichefs in den traditionellen Sommerinterviews von ARD und ZDF Rede und Antwort.

Diesmal können die Zuschauer an einem Abend nacheinander verfolgen, wie Scholz und Merz die Wahlergebnisse einordnen und auf die kommenden Monate blicken. Im Ersten beginnt um 18 Uhr der Kanzler im "Bericht aus Berlin", ab 19.10 Uhr ist im ZDF-Format "Berlin direkt" das Gespräch mit Konkurrent Friedrich Merz zu sehen.

Leicht dürften die Fragen nicht sein, denen sich Scholz und Merz stellen müssen: Steckt die Ampel nach dem Absturz der Grünen noch tiefer in der Krise? Was würde die Opposition besser machen? Wie reagiert man auf die Erfolge der AfD, die bei der Europawahl zweitstärkste Partei wurde und im Osten sogar an der Spitze steht? Was ist mit den Kriegen in Gaza und der Ukraine? Und was bedeutet das alles nicht nur für die kommenden Landtagswahlen, sondern perspektivisch auch für die Bundestagswahl 2025? Schließlich spricht vieles dafür, dass Friedrich Merz zum Herausforderer des amtierenden Kanzlers werden könnte. Nachhaken bei Scholz wollen im Ersten Markus Preiß und Matthias Deiß; im Zweiten befragt Diana Zimmermann CDU-Chef Friedrich Merz, der am Sonntag, 23. Juni, dann auch zu Gast im ARD-Sommerinterview ist.

Nach dem Auftakt mit dem Bundeskanzler sind im Ersten noch bis Ende August die Sommerinterviews mit den Vorsitzenden der weiteren Bundestagsparteien zu sehen – jeweils sonntags, um 18 Uhr: Tino Chrupalla (AfD) am 7. Juli, Christian Lindner (FDP) am 28. Juli, Lars Klingbeil (SPD) am 11. August, Omid Nouripour (Grüne) am 18. August sowie Markus Söder (CSU) zum Abschluss am 25. August. Im ZDF steht am Sonntag, 7. Juli, um 19.10 Uhr, AfD-Bundessprecherin Alice Weidel sowie eine Woche später, am Sonntag, 14. Juli, zur selben Zeit Markus Söder im "Berlin direkt"-Sommerinterview Rede und Antwort.

