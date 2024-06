Donald Sutherland mit 88 Jahren verstorben: Der Mann, der alles spielte

Hollywood-Legende Donald Sutherland ist tot. Der kanadische Schauspieler starb im Alter von 88 Jahren in Miami. Sein Sohn Kiefer Sutherland würdigte ihn als einen der bedeutendsten Schauspieler in der Geschichte des Films.

In einem unter anderem bei Facebook veröffentlichten Statement schreibt Kiefer Sutherland: "Mit schwerem Herzen muss ich euch mitteilen, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist." Er persönlich sei der Meinung, dass Donald Sutherland zu den "bedeutendsten Schauspielern in der Geschichte des Films" gehöre, betont Kiefer Sutherland. Sein Vater sei nie vor einer Rolle zurückgeschreckt, "egal ob gut, böse oder hässlich". "Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen." Am Ende seines Social-Media-Posts resümiert Kiefer Sutherland mit Blick auf seinen Vater: "Ein gut gelebtes Leben."