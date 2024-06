Spannung pur: Türkei und Georgien liefern bisher bestes EM-Duell

Michael Ballack darf dann ein wenig über Georgiens Trainer Willy Sagnol plaudern, den er noch aus gemeinsamen Bayern-Zeiten kennt. Ob Sagnol denn damals schon gezeigt habe, dass er über Trainer-Qualitäten verfüge, will Kerner wissen. Dazu Ballack: "Franzosen sind generell sehr meinungsstark." Stimmt natürlich. Und ist auch gut so. Haben auch Mbappé und Co. in den vergangenen Tagen schließlich unter Beweis gestellt, als sie sich ganz unverblümt für Toleranz und Demokratie starkgemacht haben.

Kuntz hat, darauf wird man mit Nachdruck hingewiesen, 1996 den bislang letzten EM-Titel für Deutschland geholt. Zusammen mit – auch darauf wird man mit Nachdruck hingewiesen – Steffen Freund. Der kann denn auch nicht aufhören, den Ex-Kollegen für seine Arbeit in der Türkei zu rühmen. "Er hätte nicht entlassen werden dürfen", schimpft er und erklärt, dass alles, was die Türkei zu leisten imstande ist, ausschließlich auf Kuntz' Vorarbeit zurückgeht. Daraus lässt sich folgern: Sollten wir Europameister werden, ist das zu 100 Prozent Hansi Flick zu verdanken.

Bis zu diesem Moment musste man befürchten, der frühe Fußball-Abend könnte einen ähnlichen Unterhaltungswert haben wie eine Partie Halma gegen das eigene Spiegelbild. Oder, noch schlimmer, wie das Spiel Serbien gegen England. Dann aber wird die Partie angepfiffen, und sofort brennt das Stadion, obwohl ein Feuer bei den ganzen Wassermassen, die da vom Himmel kommen, doch eigentlich unmöglich sein müsste. Aber es brennt auf dem Platz, auf den Tribünen und in der Kommentatorenkabine. "Kann gar nicht sprechen", japst Steffen Freund nach einer knappen Viertelstunde hingerissen. Ist natürlich gelogen. Freund kann immer reden. Auch ohne Luft zu holen. Auch 45 Minuten am Stück.

Das wird irgendwann sogar Marco Hagemann zu viel: Als Jungstar Arda Güler in der 65. Minute den Ball ins Tor streichelt, fährt er dem Kollegen über den Mund: "Sei mir nicht böse, ich habe gerade gar keine Lust auf analytische Dinge!" Da wünscht man sich sogar als unparteiischer Fan, dass Klein-Güler noch so fünf bis zehn Dinger auf den Kasten bringt.

Cristiano Ronaldo oder Elton – das ist hier die Frage

Am Ende eines Spiels, das wahrhaftig so packend gewesen ist, dass man sich nicht einmal in der Halbzeit traute, ein zweites Bier zu holen, gewinnen die Türken 3:1. "Die ganze Mütze verrutscht im Regen von Dortmund, aber es hat sich gelohnt!", jubelt Freund und lobt anschließend die Fans, die so viel Stimmung gemacht hätten und so friedlich gewesen wären. Da war er vermutlich noch beim Haareföhnen, als die Polizei eine Schlägerei zwischen Türken und Georgiern auf den Rängen unterbinden musste. Und er hat auch offenbar kein Problem damit, wenn man die Nationalhymne des Gegners niederpfeift. Wenn das sogar die Engländer machen, muss das ja in Ordnung sein ...