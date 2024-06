Starttermin für "Comedy Battle" steht: Neue Konkurrenz für "LOL"?

Zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens produzieren die Joyn-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine gemeinsame Sendung. Ab dem 24. Juli treten in insgesamt sechs Folgen Top-Comedians aus den drei Ländern in den namensgebenden "Battles" gegeneinander an. Könnte die Sendung ein neuer Comedy-Erfolg à la "LOL" werden?