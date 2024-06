Shitstorm nach Kritik an Nationalelf: TV-Kommentator Wolff Fuss rudert zurück

TV-Kommentator Wolff Fuss musste noch während einer laufenden Partie seine Kritik am deutschen Sturm zurücknehmen. Sein Kommentar kam im deutschen EM-Camp gar nicht gut an.

Schneller Rückzieher

Der beiläufige Kommentar kam im deutschen EM-Camp offenbar gar nicht gut an – so wenig, dass sich jemand an den Sender gewandt haben muss. Nach der Halbzeit nahm Wolff seine professionelle Einschätzung plötzlich wieder zurück. Man habe aus dem deutschen Lager gehört, dass es "leichte Irritationen" ob des Kommentars gegeben habe. Der Vergleich der "Probleme in An- und Abführung" der niederländischen Nationalmannschaft mit denen der deutschen Elf sei "natürlich auch Quatsch". "Da hat die deutsche Mannschaft mit Havertz oder Füllkrug oder Undav oder Maxi Beier ganz andere Möglichkeiten in Breite und Spitze", fügte Wolff hinzu und sendete "liebe Grüße nach Herzogenaurach".