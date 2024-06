EM-Kneipenquiz: Promis testen ihr Fußball-Wissen in Bochumer Kneipe! Hier gibt's die Infos

Wenn in den Stadien die Lichter ausgehen, beginnt in der Bochumer Kultkneipe „Zum Kuhhirten“ das eigentliche Highlight des Abends. Während der Fußball-Europameisterschaft sendet das Erste um 23:30 Uhr live aus dieser besonderen Location, die sich in eine Quizarena verwandelt. In dem vom WDR verantworteten Format treten Prominente und Fußballfans gegeneinander an, um ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen – oder humorvoll zu scheitern.