"Die Geschichte der Schrebergärten": TV-Kritik zur 3sat-Reportage

Parzelle, Kleingarten, Datsche oder Laube: Es gibt viele Begriffe für das, was die meisten auch als Schrebergarten kennen. Ein Stückchen Grün, in dem Städter auf kleinem Raum den Traum vom eigenen Garten leben können. Lange Zeit galten Schrebergärten als Rentner-Hobby, typisch deutsch und ziemlich spießig. Mittlerweile haben auch junge, hippe Städterinnen und Städter ihre Liebe zu ihnen entdeckt und sind unter die "Laubenpieper" gegangen. Die so interessante wie humorvoll gemachte Doku "Spießer oder Rebellen? Die Geschichte der Schrebergärten" aus der Reihe "ZDF History", die nun am späteren Abend bei 3sat wiederholt wird, widmet sich der Entwicklung des Kleingartens, die gut 170 Jahre umfasst.

Keine Toleranz

Veranschaulicht wird die Geschichte durch jede Menge historischer und aktueller Aufnahmen sowie Interviews mit Schrebergarten-Kennern und -Betreibern. Zwei der bekanntesten Schrebergarten-Besitzer waren übrigens Albert Einstein und Friedrich Ebert. Auch Angela Merkel besitzt eine Datsche in der Uckermark. Der Autor Wladimir Kaminer schrieb 2007 sogar ein Buch über "Mein Leben im Schrebergarten" und erzählt im Film von seinen teils bizarren Erfahrungen in seinen vier Jahren als Laubenpieper in einer Berliner Kleingartenkolonie, in der man sich an die Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes zu halten hatte. "Wir haben so ziemlich gegen alle Gesetze verstoßen, außer dem Gesetz zur Haltung von Großvieh in Kleingartenanlagen", erklärt er mit ernster Miene in einer Archivaufnahme.