Puppenspieler im Albtraum: "Eric": Alles zur düstersten Serie des Jahres auf Netflix

Benedict Cumberbatch (links) als Vincent und Ivan Howe als dessen neunjähriger Sohn Edgar in der sechsteiligen Netflix-Thrillerserie "Eric": Der kleine Junge verschwindet im New York der 80-er auf seinem Schulweg. Sein Vater, einer bekannter Puppenspieler aus dem TV, glaubt, eine Puppe namens Eric könnte das Kind zurückbringen. Fotoquelle: 2023 Netflix, Inc.

Der neunjährige Edgar (Ivan Howe) verschwindet eines Morgens in New York auf seinem kurzen Schulweg. Weil der Sohn eines prominenten Puppenspielers nie in der Schule ankam - beginnt eine groß angelegte Ermittlung - und eine private Odyssee der Eltern. Fotoquelle: ©2023 Netflix, Inc.

Detective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) leitet die Ermittlungen im Fall des verschwundenen Jungen. Er selbst scheint von einem Nachtclub besessen, den er immer wieder aufsucht. Was glaubt er dort zu finden? Fotoquelle: ©2023 Netflix, Inc.

Auch Cassie (Gaby Hoffmann), Edgars Mutter, kommt kaum mit der Horror-Situation des Verschwindens ihres Kindes klar. Hinzu kommt der schlechte Zustand der Beziehung zu ihrem Mann Vincent. Fotoquelle: ©2023 Netflix, Inc.

Vater Vincent (Benedict Cumberbatch) vertieft sich in seine Puppen-Kreaturen und in jene seines Sohnes, um einen Zugang zum Verschwinden des Kindes zu erlangen. Fotoquelle: ©2023 Netflix, Inc.

Die Eltern Cassie (Gaby Hoffmann) und Vincent (Benedict Cumberbatch) suchen mit der Polizei und über die Medien nach ihrem verschwundenen Kind. Fotoquelle: ©2023 Netflix, Inc.