SPORT1-Moderatorin Katharina Kleinfeldt: "Ich traue dieser Mannschaft und Julian Nagelsmann viel zu"!

Katharina Kleinfeld ist Fußball-Expertin und Co-Moderatorin beim "Doppelpass" und dem "Fantalk" auf SPORT1.

Katharina Kleinfeldt: Auf jeden Fall werden wir über die Vorrunde hinauskommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir es schaffen, nicht nur das Achtel- und Viertelfinale zu erreichen, sondern auch ins Halbfinale oder möglicherweise dann auch, von der Euphorie im eigenen Land getragen, ins Finale kommen. Da ist natürlich ein bisschen Wunschdenken dabei. Ich traue dieser Mannschaft und Julian Nagelsmann viel zu. Mit Toni Kroos, als einem wichtigen Führungsspieler, den er zurückgeholt hat. Ich glaube, dass er jetzt eine andere Rolle als in den Turnieren zuvor, übernehmen wird, da er in der Mannschaft einer der erfahrensten Spieler ist. Ich bin gespannt, wie er sich einbringen wird. Nicht nur fußballerisch, sondern auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Dann kommen noch so junge Spieler wie Aleksandar Pavlović, Florian Wirtz und Jamal Musiala hinzu, alles wahnsinnig tolle Fußballer.

Katharina Kleinfeldt: Florian Wirtz wird grade getragen von der Euphorie seines Clubs. Sie haben es geschafft, das Double zu holen. Die ganzen Leverkusener kommen natürlich mit breiter Brust in die EM. Ich hoffe nicht, dass sie in ein Loch fallen werden, aber wenn sie diese Siegermentalität mit zur EM nehmen und ihre Mitspieler anstecken können mit der Euphorie und der Formstärke, die sie gerade haben, wird das der Mannschaft sehr guttun.

Katharina Kleinfeldt: Ich denke, dass wir in der Vorrunde mit Ungarn, Schottland und der Schweiz auf dem Papier machbare Gegner haben. Aber auch die sind natürlich nicht zu unterschätzen. Sie haben sich in der EM-Quali sehr gut geschlagen und gezeigt, was in ihnen steckt. Ich bin erstmal gespannt, wie das DFB-Team startet, wie die Spieler auftreten, wie sie sich einfinden und dann im weiteren Verlauf des Turniers auf größere Gegner treffen werden. Zu den Favoriten zählen natürlich die großen Fußballnationen wie Spanien, Frankreich und England. Es wird spannend, wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass vermeintlich kleinere Nationen auch zum Stolperstein werden können.