EM: Alexander Bommes holt sich Entschudigung von Del Piero für das Sommermärchen-Aus 2006

Das galt irgendwie auch für das Studio-Team der ARD. War ja auch schon spät. Am Ende stolperten und holperten sich Almuth Schult und Bommes verbal ihrem Sendeschluss entgegen – wie die eigentlich überlegenen Italiener und die zu mutlosen "Adlersöhne" vom Balkan dem Abpfiff der Partie. Der Italiener Barella meinte nach dem Spiel: "Ich war ein bisschen müde," Und damit sprach er irgendwie allen aus dem Herzen. Ausnahme: Die lautstarken Fans der Albaner, die die gelbe Wand im Dortmunder BVB-Stadion in eine rote verwandelt hatten. Ach, wären ihre Kicker doch so engagiert zu Werke gegangen wie ihre Fans.

Italo-Legende Alessandro Del Piero, am Moderations-Tisch des Italo-TV nebenan im Einsatz, latschte zweimal durchs deutsche Bild. Da grätschte ihn Bommes beherzt verbal nieder: "Willst du dich für 2006 entschuldigen?" Da hatte Del Piero mit dem 0:2 im Halbfinale den Deutschen den Gnadenstoß verpasst und das Happy End im Sommermärchen vermasselt. Und jetzt, endlich, 18 Jahre später, erzwang kein Geringerer als Alexander Bommes einen kleinen moralischen Sieg. "Yeah, I want to say sorry, guys", lächelte Del Piero charmant. So wie ganz früher die italienischen Rabauken, wenn sie nach einem Foul in Attentatsmanier mit ausgebreiteten Armen das Unschuldslamm mimten. Trotzdem: Bommes beste Leistung am späten Abend.