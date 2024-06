Thomas Gottschalkt über Wehrpflicht für Frauen: "Es ist natürlich im Zeichen von Emanzipation auch nicht schlecht"!

Die Öffentlichkeit nimmt aktuell rege Anteilnahme an den Umzugsplänen von Thomas Gottschalk. Bei der Plauderei mit Podcast-Partner Mike Krüger befürchtete der Entertainer direkt seinen nächsten Shitstorm zu produzieren. Denn der 73-Jährige erklärte, warum er niemals in die Hauptstadt ziehen wollen würde.

Thomas Gottschalk will nicht in die Hauptstadt: "Wir beide sind keine großen Berlin-Fans"

In der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Die Supernasen" sagte der 74-Jährige zu seinem Co-Moderator Mike Krüger: "Mike, du hast im Gegensatz zu mir die Bundeswehr durchgemacht. Wir sind uns alle einig, dass das nicht das Schlechteste ist, was man im Leben an Erfahrungen mitnimmt." Für junge Menschen sei es gut, "wenn man sich in einer Gemeinschaft wiederfindet, wo es nicht darum geht, nur verzärtelt zu werden", befand Gottschalk.