"House of the Dragon": So geht geht die Saga in der zweiten Staffel weiter

Kann es der ehrgeizige und heißblütige Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith) verkraften, dass seine Frau und Nichte Rhaenyra (Emma D'Arcy) den Eisernen Thron für sich beansprucht? House of the Dragon, Staffel 2, könnte Auskunft darüber geben. Fotoquelle: © 2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) wurde von ihrem Vater, Köni Viserys, zur Nachfolgerin erklärt. Doch darf eine Frau auch wirklich den Thron besteigen - ohne dass das Königreich von Westeros zerfällt? Weil einige - mit eigenen Machtinteressen - daran zweifeln, entflammt in der Serie "House of the Dragon" ein Erbfolgekrieg. Fotoquelle: © 2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Alicent Hohenturm (Olivia Cooke), die zweite Frau von König Viserys, möchte ihren erstgeborenen Sohn auf dem Thron sehen. So wird sie zur Erzfeindin ihrer ehemals engen Freundin, Prinzessin Rhaenyra. Fotoquelle: © 2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Daemon Targaryen (Matt Smith) und seine Nichte Rhaenyra (Emma D'Arcy) wurden in Staffel eins von "House of the Dragon" zum Paar. Nicht ungewöhnlich in der Welt der Targaryens, in der gerne auch Geschwister miteinander verheiratet werden. Der Vorteil: Es bleibt alles in der Familie! Fotoquelle: © 2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Aegon II. (Tom Glynn-Carney), Sohn von Alicent Hohenturm und König Viserys, hält sich für den rechtmäßigen Herrscher von Westeros - auch wenn sein Vater ursprünglich etwas anderes wollte, nämlich dessen ältere Halbschwester aus erster Ehe zur Königin machen. Fotoquelle: © 2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Der zweitgeborene Sohn Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) und seine Mutter Alicent Hohenturm überlegen, was die Zukunft wohl bringen wird. Es riecht nach Krieg, in Staffel zwei der Serie "House of the Dragon" Fotoquelle: © 2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved.