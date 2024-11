DVD-Highlights der Woche: Im Kampf um die Zukunft Amerikas

Diese Woche erscheinen spannende DVD-Neuheiten: Viggo Mortensen brilliert in 'The Dead Don't Hurt', Kristen Stewart fesselt in 'Love Lies Bleeding' und die zweite Staffel von 'House of the Dragon' entführt in die Welt von Westeros.

Der Schauspieler Viggo Mortensen bis heute vor allem als Aragorn aus den "Herr der Ringe"-Filmen bekannt, mit "The Dead Don't Hurt" legt er (nach dem Drama "Falling", 2020) nun seinen zweiten "eigenen" Film vor – als Produzent, Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Die zweite Hauptrolle in diesem modernen Western übernimmt Vicky Krieps ("Das Boot"). Als Vivienne Le Coudy verkörpert die deutsch-luxemburgische Schauspielerin eine resolute frankokanadische Lady, die versucht, sich in einer Welt zu behaupten, in der eigentlich nur die Männer das Sagen haben. Nun erscheint die britisch-mexikanisch-dänische Produktion ebenso wie der romantische Thriller "Love Lies Bleeding" mit Kristen Stewart und die zweite Staffel der gefeierten Prequel-Serie "House of the Dragon" auf DVD und Blu-ray.

"The Dead Don't Hurt" (VÖ: 28. November) Stimmungsvoll, stilsicher inszeniert, erstklassig besetzt, und womöglich der beste Western des Jahres: So urteilten manche Experten. "The Dead Don't Hurt" handelt von einer Liebesgeschichte zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkrieges. Es beginnt in San Francisco im Jahr 1860, wo Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps) und der dänische Einwanderer Holger Olsen (Viggo Mortensen) sich zum ersten Mal treffen und bald ineinander verlieben. In Nevada, ein klassischer Wildwest-Schauplatz, wollen die beiden sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Als dann der Bürgerkrieg ausbricht, meldet Holger sich freiwillig und zieht in den Kampf für die Zukunft Amerikas. Vivien hingegen bleibt zurück und muss für sich selbst kämpfen – gegen Korruption, gegen einen machtgierigen Bürgermeister (Danny Huston) und gegen die Avancen eines aufdringlichen Ranchers (Solly McLeod). Irgendwann kehrt Holger aus dem Krieg zurück, doch was er und Vivienne in der Zwischenzeit erlebt haben, wirft große Schatten auf ihre Beziehung.

Preis DVD: circa 17 Euro

GB/MX/DK, 2023, Regie: Viggo Mortensen, Laufzeit: 129 Minuten

"Love Lies Bleeding" (VÖ: 21. November) "Ich war noch nie woanders als hier", erklärt Lou (Kristen Stewart), als sie in den starken Armen von Jackie (Katy O'Brien) liegt. Dabei hat die junge Frau keinen größeren Wunsch als diesen: einfach nur weg aus diesem elenden Kaff irgendwo in New Mexico. Vielleicht ist Bodybuilderin Jackie, gerade auf dem Weg zu einem Contest nach Las Vegas, genau die Richtige, um ihr zu helfen. Vielleicht ist sie auch genau die Falsche. Was Lou in ihrer Heimatstadt nervt: eigentlich alles. Sie arbeitet als Managerin in einer ranzigen Muckibude, die ihrem Vater gehört. Ihr alter Herr selbst, Lou Sr. (Ed Harris), ist ein Scheusal wie aus dem Bilderbuch. Noch dazu ist das FBI dem lokalen Gangsterboss auf den Fersen und stellt Lou unangenehme Fragen. Und wenn sie mit der Arbeit fertig ist, erwartet Lou nur noch mehr Frust. Ihre Schwester ist mit einem Frauenschläger zusammen, der sie regelmäßig misshandelt. Lou hasst diesen Kerl. Als dann schließlich Jackie im Fitnessstudio auftaucht, scheint sich eine Tür zu öffnen. "Love Lies Bleeding" spielt im Amerika der späten 80-er (mit einigen Popkultur-Referenzen) und arbeitet mit verschiedenen Genres zwischen Romanze, Film Noir, Thriller, Krimi und Roadmovie.

Preis DVD: circa 17 Euro

US/UK, Regie: Rose Glass, Laufzeit: 99 Minuten

"House of the Dragon: Die komplette zweite Staffel" (VÖ: 21. November) Die erste Staffel von "House of the Dragon" schilderte einen über Jahre eskalierenden innerfamiliären Konflikt der Herrscherfamilie Targaryen, weil der Friedenskönig Viserys (Paddy Considine) seine Nachfolge suboptimal regelte. Die Staffel endete damit, dass sowohl Viserys Tochter Rhaenyra (Emma D'Arcy) mit Onkel-Ehemann Daemon (Matt Smith) als auch Viserys zweite Frau Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) respektive ihr mit Viserys gezeugter männlicher Nachkomme Aegon II. (Tom Glynn-Carney) klare Machtansprüche erhoben. Was daraus folgt? Natürlich ein blutiger Familien- und Bürgerkrieg, der George R. R. Martin-historisch als "Tanz der Drachen" den Untergang des Hauses Targaryen bedeutet. Von dessen Beginn erzählt Staffel zwei der Serie "House of the Dragon", die gegenüber "Game of Thrones" zwar fast nichts neu erfindet, dennoch macht das HBO-Format vieles richtig. Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben, dazu sind Dialoge und Schauspiel weiterhin exzellent. Die Geschichten von Liebe, Betrug, Eifersucht und Mordkomplott sind so alt wie Geschichten nur sein können, aber auch auf die Machart kommt es eben an – und die ist hier trotz reichlich digitalem Drachenschnickschnack schick und hochwertig. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel sollen Anfang 2025 beginnen.

Preis DVD: circa 30 Euro

US, 2023, Regie: Alan Taylor, Laufzeit: 488 Minuten

