„Sommerhaus der Stars“: Zuschauer sind von RTL bitter enttäuscht!

Während Sam Dylan und Rafi Rachek sich nach wie vor über ihren „Sommerhaus“-Sieg freuen dürften, reagieren viele Fans verärgert. Nach dem Finale hatten besonders die Abonnenten von RTL + auf die große Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig gehofft, die am Schluss von Folge zehn angeteasert wird. Doch RTL verkündete, das Wiedersehen erst am 26.11. auszustrahlen, gemeinsam mit der Ausstrahlung im linearen TV. Für viele Fans, die ein kostenpflichtiges Abo bei dem Streaminganbieter abgeschlossen haben, offenbar ein No-Go.

„Man wirbt das man Vorab als RTL+ User was sehen kann und am Ende muss man dann doch warten bis es im Free TV ausgestrahlt wird“, schrieb ein User unter den Instagram-Beitrag der offiziellen „Sommerhaus“-Seite. „Ist nicht euer Ernst...da freut man sich den ganzen Tag...und nun das“, heißt es in einem weiteren Kommentar. „Das ist doch Mist! Wofür zahl ich denn extra?“, will ein frustrierter User wissen. Eine andere Zuschauerin fragt sich wütend: „Hieß es letzte Woche nicht bei der letzten Folge ‚Nächste Woche gibt’s dann das große Wiedersehen?‘ für was genau zahlt man eigentlich den RTL+ Beitrag?“