Cameron Diaz kehrt mit Netflix-Thriller "Back In Action" zurück

Nach einer längeren Pause kehrt Cameron Diaz mit dem Action-Thriller 'Back In Action' auf die Bildschirme zurück. Gemeinsam mit Jamie Foxx erlebt sie ein turbulentes Abenteuer.

Es ist als, hätten die Macher von "Back in Action" den Filmtitel passgenau auf die Hauptdarstellerin zugeschnitten: Rund zehn Jahre lang war Cameron Diaz in keinem Film mehr zu sehen, nun ist sie "Back In Action". In der Action-Komödie lässt es die US-Schauspielerin an der Seite von Jamie Foxx gehörig krachen. Nun wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht.

Diaz und Foxx spielen in der Netflix-Produktion das Ehepaar Emily und Matt, die ihren Beruf als CIA-Agenten an den Nagel gehängt hatten, um sich dem Familienleben zu widmen. Doch dann fliegt ihre Tarnung auf und sie werden wieder in die Welt der Spionage zurückgezogen. In weiteren Rollen sind Glenn Close, Kyle Chandler und Andrew Scott zu sehen. Regie führte Seth Gordon ("Kill the Boss").

Film-Fans können geballte Action mit einer Prise Humor erwarten. Sonderlich unglücklich darüber, als CIA-Agenten "wieder in Aktion" zu sein, ist das Ehepaar offenbar nicht. "Du weißt, dass ich unser Leben liebe", sagt Diaz' Figur Emily an einer Stelle. Ihr Mann Matt: "Aber?" Emily: "Das heute Abend war etwas Besonderes." Hin- und hergerissen zwischen dem Nervenkitzel der Agenten-Arbeit und ihrem Familien-Glück müssen die beiden Prioritäten setzen. "Back in Action" ist ab 17. Januar 2025 auf Netflix zu sehen.

Cameron Diaz' Comeback Cameron Diaz war zuletzt in "Annie" zu sehen – auch in dem Musical-Remake aus dem Jahr 2014 war Jamie Foxx ihr Filmpartner. Danach hatte sich die Schauspielerin aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, um sich ihrem Privatleben zu widmen. 2015 heiratete sie Benji Madden, Gitarrist der Rockband Good Charlotte. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Nach "Back In Action" wird Diaz' Comeback nicht wieder vorbei sein. Die Schauspielerin hat bereits weitere Projekte in der Mache. In "Outcome", der neuen Regiearbeit von Jonah Hill, wird sie an der Seite von Keanu Reeves zu sehen sein. Der Start steht noch nicht fest. Außerdem leiht sie im nächsten Teil der "Shrek"-Reihe ihre Stimme einmal mehr der Prinzessin Fiona.

