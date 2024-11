"Wunderschön": Kritik zum SAT.1-Film mit Karoline Herfurth

Karoline Herfurth stellt in 'Wunderschön' fünf Frauen in den Mittelpunkt, die mit den Erwartungen der Gesellschaft und ihren eigenen Ansprüchen hadern. Die Tragikomödie, die an den Kinokassen Erfolge feierte, wird nun erstmals im Free-TV auf SAT.1 ausgestrahlt. Fans dürfen sich bereits auf die Fortsetzung 'Wunderschöner' freuen.

"Wunderschön" Dramödie • 17.11.2024 • 20:15 Uhr

Mit Filmen wie "Fack Ju Göhte", "Traumfrauen", "You Are Wanted", "Beat" und "Die Kleine Hexe" spielte sich Karoline Herfurth in den letzten gut zehn Jahren zu den wandelbarsten und gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands nach oben. Und auch hinter der Kamera startete die Berlinerin durch. Auf ihr Regiedebüt mit der Romanverfilmung "SMS für Dich" (2016) folgte 2019 die Actionkomödie "Sweethearts". In beiden Filmen übernahm Herfurth auch die Hauptrolle. 2022 kam mit der Tragikomödie "Wunderschön" ihre dritte Regie-Arbeit ins Kino. Ursprünglich war der Start für Ende 2020 angesetzt, doch Corona verhinderte das. Geschenkt: Anfang 2022 stieg "Wunderschön" gleich auf Platz eins der Kinocharts ein, knapp 1,7 Millionen Menschen sahen den Film insgesamt im Kino. Nun folgt bei SAT.1 die Free-TV-Premiere.

Im Zentrum des Geschehens stehen vier Frauen und ein junges Mädchen, die, jede auf ihre Weise, mit ihrem Leben hadern – und mit der Rolle, welche die Gesellschaft ihnen zugedacht hat. Schöner, schneller, besser – der Druck ist hoch, und er ist real. Aber er kommt nicht nur von außen, sondern vor allem auch von den Frauen selbst. Herfurth erzählt die Geschichten ihrer Protagonistinnen, die alle irgendwie miteinander verbunden sind, mit viel Situationskomik, aber auch mit großer Ehrlichkeit und Tiefe. Sie selbst, wie sollte es anders sein, spielt eine dieser Frauen: Sonja.

Die Rollen der Frauen: Mutter, Model, Liebhaberin? Sonja steht unter Dauerstress. Ja, sie ist Ehefrau und Mutter zweier Kleinkinder. Aber sie hat auch einen Beruf, in den sie zurück möchte, und sie war einmal dünn und sexy, auch dorthin möchte sie zurück. Denn jetzt gleicht ihr Körper einer Baustelle. Findet Sonja zumindest selbst. Ob sie sich einer Schönheits-OP unterziehen soll, um die Schwangerschaftspfunde schneller loszuwerden? "Mami Makeover" nennt Sonja das.

Vom Schönheitswahn ist auch ihre Schwägerin Julie (Emilia Schüle) besessen. Sie möchte es unbedingt als Model schaffen und nimmt für den perfekten Look jedes noch so körper- und psycheschädliche Mittel auf sich – respektive ein. Dieser Raubbau am eigenen Körper kann nur eine gewisse Zeit lang gutgehen.

Julies Mutter Frauke (Martina Gedeck) wiederum fühlt mit fast 60, wie der Zahn der Zeit an ihrem Körper nagt. Wann hat sie sich so verändert? Und wann hat ihr Mann Wolfi (Joachim Król) zuletzt Interesse an ihr gezeigt? Ihr unbeholfener Versuch, den Ahnungslosen zu verführen, ist eine der gleichzeitig skurrilsten und rührendsten Szenen des Films.

Sonjas beste Freundin Vicky (Nora Tschirner) gibt sich taff und an ihrem Aussehen so uninteressiert wie an Männern. Auch ihren Schülerinnen und Schülern versucht sie zu vermitteln, dass Schönheit nicht alles ist und Männer und Frauen nicht gleichgestellt sind. Doch einer durchschaut, dass sie sich hinter der harten Schale nur versteckt: ihr Lehrer-Kollege Franz (Maximilian Brückner). Wird es ihm gelingen, die Kämpferin zu entwaffnen?

Zu guter Letzt ist da noch die 15-jährige Schülerin Leyla (Dilara Aylin Ziem), die wegen ihres Aussehens gehänselt wird und so gerne abnehmen würde. Ihre in allem perfekte Mutter (Melika Foroutan) ist da keine große Hilfe, im Gegenteil. Doch als Leyla ihre Leidenschaft für Baseball entdeckt, setzt eine Veränderung auf gleich mehreren Ebenen ein.

Mit Ernst und Augenzwinkern Karoline Herfurth, die gemeinsam mit Lena Stahl und Monika Fäßler auch das Drehbuch schrieb, nimmt die Probleme ihrer Protagonistinnen ernst, hält Zuschauerinnen mit denselben überzogenen, unnötigen Ansprüchen an sich selbst aber auch augenzwinkernd einen Spiegel vor.

Alle fünf Hauptdarstellerinnen von "Wunderschön" überzeugen, besonders aber Martina Gedeck und Emilia Schüle spielen mit einer Zerbrechlichkeit, für die man sie manchmal einfach nur in den Arm nehmen möchte.

Fans des Films können sich übrigens auf eine Fortsetzung freuen: Im Februar 2025 startet "Wunderschöner" in den Kinos. Karoline Herfurth schrieb erneut gemeinsam mit Monika Fäßler das Drehbuch, und auch der Großteil der Darstellerinnen und Darsteller aus dem ersten Film wird wieder dabei sein.

"Wunderschön" – So. 17.11. – SAT.1: 20.15 Uhr

