"Jenseits der Spree": Kritik zur neuen Staffel der Krimiserie mit Jürgen Vogel

Wer an den Berliner Stadtteil Köpenick denkt, hat vermutlich zunächst Harald Juhnke als berühmten "Hauptmann" vor Augen, gefolgt vom Fußball-Bundesligaverein 1. FC Union Berlin, der dort zu Hause ist. Verfolgt man die deutsche Krimilandschaft, könnte beim Gedanken an Köpenick inzwischen auch Jürgen Vogel vor Augen treten: Der ermittelt als Kommissar Robert Heffler in "Jenseits der Spree" seit mittlerweile drei Jahren im Südosten der Hauptstadt. Mit acht frischen Folgen geht die 2021 gestartete Freitagabend-Serie nun schon in ihre vierte Staffel.