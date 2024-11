Mike Tyson kehrt in den Ring zurück: Kampf gegen Jake Paul

Mike Tyson schnürt die Boxhandschuhe erneut und trifft auf YouTube-Star Jake Paul. Das Spektakel findet im AT&T Stadium in Arlington statt und wird exklusiv auf Netflix übertragen. Ein Boxkampf, der alle Beteiligten reichlich belohnen könnte.

In der Nacht von Freitag (15. November) auf Samstag erwartet Box-Fans ein spektakulärer Showdown: Knapp 20 Jahre nach seinem letzten professionellen Kampf schnürt Mike Tyson noch einmal die Handschuhe. Bei seinem großen Comeback erwartet "Iron Mike" im Ring niemand Geringerer als YouTube-Star und Influencer Jake Paul. Die Rechte für die Übertragung des Aufeinandertreffens liegen exklusiv bei Netflix. Heißt: Wer den Kampf aus dem AT&T Stadium in Arlington/Texas live verfolgen will, ist auf ein Abonnement des Streamingdienstes angewiesen. Die Preise hierfür beginnen bei 4,99 Euro, eine Pay-per-View-Option ist nicht verfügbar.