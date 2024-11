Darum geht's in der Joyn-Comedy "Die StiNos"

So soll Die Einladung bei Beates bester Freundin Paloma (Milena Dreissig) augenscheinlich in einem flotten Vierer enden. Roberts Mutter Hannelore (Dagmar Biener) findet einen Fleck an ihrer Hauswand, der aussieht wie Roberts Vater - und Robert endlich jemanden mit dem er reden kann. Und Beates Schwester Lisa (Sarah Bauerett) entdeckt auf der Straße einen verwirrten, alten Mann - und will ihn "behalten". Ist das alles noch normal?