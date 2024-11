Bill Kaulitz nach US-Wahl "schockiert, dass es so weit gekommen ist"

Nach der US-Präsidentschaftswahl herrscht bei den Kaulitz-Brüdern "Katerstimmung". In ihrem Podcast äußern sich Bill und Tom Kaulitz zu Trumps Wiederwahl und der politischen Lage in Los Angeles.

"Es ist Katerstimmung nach der großen US-Wahl", berichtet Tom Kaulitz. "Das Land und wir befinden uns in einem Zustand, der sich so ein bisschen wie ein schlimmer Kater anfühlt." In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht der 35-Jährige mit seinem Bruder Bill Kaulitz über Donald Trumps erneuten Sieg. Man sei entsetzt, wenn auch nicht überrascht über die Wahlergebnisse.

"Ich war mir sicher, dass er gewinnt. Ich bin nicht schockiert davon, dass er gewonnen hat, sondern ich bin schockiert, dass es so weit gekommen ist", erklärt Bill Kaulitz. Zudem sei er "schockiert, wie wenig die Leute hier eigentlich schockiert sind. Wie viele Leute das abtun und sagen: Ach, so viel wird sich nicht ändern."

Im demokratisch geprägten Los Angeles, wo die beiden Tokio-Hotel-Musiker bereits seit vielen Jahren leben, hat Kamala Harris wie im Rest Kaliforniens die Mehrheit der Stimmen bekommen. "L.A. hat mit Amerika wenig zu tun, muss ich sagen", räumt Bill Kaulitz ein. Sein Bruder erklärt: "Städte wie Los Angeles oder New York wappnen sich jetzt schon gegen Trump mit allen möglichen Gesetzen, die sie jetzt noch schnell erlassen wollen."

"Die Leute, die da an der Macht sind, sind angsteinflößend" Tom Kaulitz mahnt: Für Donald Trump sei nun "im Prinzip der Weg frei, alles zu machen". Bill Kaulitz ergänzt: "Viele denken: Ach, der war ja schon mal Präsident und da ist auch nichts passiert." Die Rahmenbedingungen seien jedoch andere als in Trumps erster Amtszeit, wie der Sänger betont: "Die Welt ist in einer ganz anderen Situation. Er ist ganz anders aufgestellt, ganz anders vorbereitet, es sitzen ganz andere Leute an seiner Seite. Und die Leute, die da an der Macht sind, sind angsteinflößend."

Für Tom Kaulitz, der in Los Angeles gemeinsam mit seiner Ehefrau Heidi Klum lebt, sei Trumps Wahlsieg "ein angekündigter Albtraum". Aus diesem Grund richtet er einen eindringlichen Appell an seine Fans: "Wir lachen gerne die Probleme weg. Gönnt euch jetzt. Jetzt feiern, jetzt Geld ausgeben, jetzt Spaß haben." Er wolle "nicht den Teufel an die Wand malen", rate auch mit Blick auf die aktuelle politische Lage aber dazu, "nichts aufzuschieben". Man lebe aktuell in unsicheren Zeiten, macht auch Bill Kaulitz deutlich: "Morgen weißt du nicht, was passiert."

