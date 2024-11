Tom Kaulitz erzählt von Schlafzimmer-Problemen: "Was macht Papa da jetzt mit Mama?"

Sowohl Bill Kaulitz als auch sein Bruder Tom sind begeisterte Hundehalter. Wie die Tokio-Hotel-Musiker nun in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" klarstellen, kennt ihre Tierliebe jedoch auch Grenzen. Eine davon: das Schlafzimmer. Eine Zuhörerin hatte den beiden Podcastern per Mail davon berichtet, im Bett mit ihrem Partner "gehemmt" zu sein, wenn die eigene Katze sich ebenfalls im Raum befinde.

"Mir geht das auch so", pflichtet Bill Kaulitz dem Fan bei. Seine Hündin Alfia sei sehr neugierig, berichtet der Sänger: "Die guckt dann auch. Die denkt: Was macht Papa denn da?" Auch Tom Kaulitz scheint seiner Frau Heidi Klum nur ungern näherzukommen, wenn er sich von den gemeinsamen Hunden Jäger und Uschi beobachtet fühlt. "Jäger sitzt dann neben mir und ich frag mich immer, was der dann denkt. Er guckt mich so an, als würde er denken: 'Was macht Papa da jetzt mit Mama?'"