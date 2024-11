Entführung oder Inszenierung? BBC-Serie zeigt den Fall des britischen Models Chloe

Perfekt gestylt, in knappen Shorts und engem Top steht die 20-jährige Britin Chloe Ayling im Vorgarten ihrer Mutter und wirft sich für die Pressemeute hinter dem Zaun in Pose. Sieht so ein Opfer aus, eine junge Frau, die entführt, mehrere Tage von einem Mann festgehalten wurde und um ihr Leben fürchten musste, wie sie gerade in ihrem Statement verlesen hat? Offenbar nicht, wenn es nach den Medien geht, welche die junge Frau fortan als Lügnerin darstellen, die ihre Entführung aus PR-Gründen selbst inszeniert habe.