TV-Sondersendungen zur US-Wahl im deutschen Fernsehen

Am 5. November wählt die USA ein neues Staatsoberhaupt. Deutsche Sender wie ARD und ZDF berichten live aus Washington über das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Sondersendungen und Analysen begleiten die Wahlnacht und liefern spannende Einblicke in den Wahlkampf.

Die Welt blickt in die USA: Wird Donald Trump vier Jahre nach seiner Abwahl im November 2020 erneut als Präsident ins Weiße Haus einziehen? Oder wird Kamala Harris als erste Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika Geschichte schreiben? Das Rennen zwischen dem 78-jährigen Republikaner und der 60-jährigen Demokratin ist denkbar knapp. Zahlreiche Fernsehsender übertragen die entscheidende Wahlnacht zum Mittwoch, 6. November, (nach deutscher Zeit) live.

Umfangreiche Sondersendungen bei ARD und ZDF Der Auftakt der Sonderprogrammierungen rund um die US-Wahl kommt vom ZDF: Zur besten Sendezeit, um 20.15 Uhr, zeigen die Mainzer das "ZDF spezial: Amerika wählt – Harris oder Trump?" live aus Washington. Die aus dem "auslandsjournal" bekannte Moderatorin Antje Pieper blickt gemeinsam mit dem ZDF-USA-Korrespondenten Elmar Theveßen auf die Ausgangslage vor der finalen Entscheidung. Im Anschluss, um 21 Uhr, zeigt das ZDF die Dokumentation "Harris gegen Trump: Amerika hat die Wahl". Das Porträt von Michael Kirk über die kontrahierenden Polit-Persönlichkeiten war bereits Ende Oktober bei ARTE im Hauptprogramm zu sehen. Auch das "heute journal" mit Marietta Slomka um 21.45 Uhr kommt am Wahltag nicht wie sonst vom Mainzer Lerchenberg, sondern aus der US-Hauptstadt Washington.

Wer sich im Anschluss an das "heute journal" weiter informieren möchte, dem sei der Programmwechsel zum Ersten empfohlen: Die "Tagesthemen" mit Ingo Zamperoni (um 22.15 Uhr) stehen im Zeichen der US-Wahl. Um 22.50 Uhr folgt eine Sonderausgabe der Talkshow "maischberger": Gastgeberin Sandra Maischberger wird darin mit dem ehemaligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), dem FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, der AfD-Politikerin Beatrix von Storch und dem TV-Journalisten Cherno Jobatey die US-Wahl und ihre Folgen für Deutschland und die Welt diskutieren.

Öffentlich-rechtliche Live-Berichterstattung ab 1 Uhr Um 1.00 Uhr folgt im Ersten dann die Sondersendung "Harris gegen Trump: US-Wahl live": Der ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn wird über die Wahlergebnisse der einzelnen Bundesstaaten berichten sowie neueste Umfrage-Ergebnisse analysieren. Um eine Einordnung der Geschehnisse bemühen sich Moderatorin Anna Planken und ihr Kollege Sven Lorig im Gespräch mit der Politologin Cathryn Clüver Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung und dem Amerikanisten Tobias Endler. Abgerundet wird das Programm durch Live-Eindrücke von ARD-Reporterinnen und -Reportern aus den entscheidenden Swing States, den Hauptquartieren der Kandidaten sowie den Einordnungen der ARD-Studioleiterin in Washington, Gudrun Engel.

Das ZDF setzt die Live-Berichterstattung zur US-Wahl nach der Talkrunde "Markus Lanz" (um 23.15 Uhr) fort: Um 0.30 Uhr beginnt hier "Die Nacht der Entscheidung". Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert empfangen das Publikum live aus Berlin und wechseln sich dabei mit Antje Pieper und Elmar Theveßen in Washington ab. Zu den vorab angekündigten Gästen der mehr als sechsstündigen Nachtsendung zählen der Amerika-Kenner Claus Kleber und die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Im Anschluss an die Sondersendungen von ARD und ZDF folgt auf beiden Sendern das "ARD-Morgenmagazin", in dem die Moderatorinnen und Moderatoren weiter über den aktuellen Stand berichten.

So geht's bei ARD und ZDF am Mittwoch weiter Am Tag nach der Wahl folgen weitere Sondersendungen der öffentlich-rechtlichen Sender: Im "ZDF spezial: Amerika hat gewählt" um 19.25 Uhr ordnet Moderatorin Shakuntala Banerjee die Ergebnisse ein und blickt gemeinsam mit den ZDF-Korrespondentinnen und Korrespondenten auf erste Reaktionen in Deutschland und der Welt. Das Erste plant den "Brennpunkt: Amerika hat gewählt" um 20.15 Uhr, gefolgt von einer weiteren US-Wahl-Ausgabe von "maischberger" um 21 Uhr. Die "Tagesthemen" (22.15 Uhr) mit Ingo Zamperoni kommen am Mittwoch, 6. November, abermals aus Washington. Gleiches gilt für das "heute journal" mit Marietta Slomka um 21.45 Uhr im ZDF. Hier folgt um 22.15 Uhr das "auslandsjournal spezial: Die Welt blickt auf Amerika" mit Antje Pieper.

Eltern seien zudem die ZDF-Kindernachrichten "logo!" empfohlen: Am Dienstag, 5. November, und Mittwoch, 6. November, jeweils um 19.50 Uhr, bei KiKA, bereitet das Redaktionsteam die aktuellen Entwicklungen kindgerecht auf. "logo!"-Reporter Sherif Rizkallah trifft in den USA Anhänger von Demokraten und Republikanern und erlebt den Wahlabend in einer US-Familie live mit.

Das Sonderprogramm vom Nachrichtensender phoenix Beim öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender phoenix startet das Wahl-Special am Dienstag, 5. November, mit den Dokumentationen "Zwischen Trump und Harris – Roadtrip durch ein zerrissenes Amerika" von Elmar Theveßen und David Sauer um 20.15 Uhr, sowie der Reportage "Mein Amerika – Dein Amerika. Die uneinigen Staaten vor der Wahl" von Claudia Bates und Heike Slansky um 21.15 Uhr. Um 22.15 Uhr diskutieren dann Moderator Alexander Kähler, der Politologe Josef Braml, die aus Washington zugeschaltete US-Expertin Joyce Mushaben und der Dokumentarfilmer und Autor Stephan Lamby in der "phoenix runde".

Die Live-Sendung "phoenix vor ort" (0.45 Uhr) moderiert Stephan Kulle, der Wahlkampfstratege Julius van de Laar sowie die Historikerin Annika Brockschmidt ordnen unter anderem die Ereignisse ein. Am Mittwoch, 6. November, schließt ab 8 Uhr eine Sondersendung mit Moderatorin Lena Mosel an, in der Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Kairo, Kiew, Peking und Tel Aviv berichten. Außerdem werden alle Pressekonferenzen aus Berlin übertragen. Abends (ab 22.15 Uhr) diskutiert abermals Alexander Kähler in der "phoenix runde".

Die Angebote von RTL und ProSieben/SAT.1 Beim privaten Sender RTL startet das Wahl-Programm in der Nacht zum Mittwoch im Anschluss an das "RTL Nachtjournal" um Mitternacht mit dem "RTL Nachtjournal Spezial: Countdown zur US-Wahl" um 0.35 Uhr. Um 1.00 Uhr schließt daran die Live-Berichterstattung "Kampf ums Weiße Haus" mit Roberta Bieling und Christopher Wittich als Moderations-Duo an, der ehemalige "RTL Aktuell"-Chefmoderator Peter Kloeppel tritt als Experte auf. Ab 6 Uhr morgens folgt dann die RTL-Frühmagazin-Strecke, beginnend mit "Punkt 6". Für Mittwochabend ist ein "RTL Aktuell Spezial: Amerika nach der Wahl" (20.15 Uhr) geplant.

ProSieben und SAT.1 zeigen in der Wahlnacht ab Mitternacht das ":newstime Spezial – Kampf ums Weiße Haus". Die Modertorinnen Claudia von Brauchitsch und Angela van Brakel berichten live aus München und schalten zu Korrespondentinnen und Korrespondenten weltweit. Auch im anschließenden "SAT.1-Frühstücksfernsehen" (ab 5.30 Uhr auf beiden Sendern) dürfte die US-Wahl die Themenauswahl dominieren. Es moderieren Karen Heinrichs und Matthias Killing. Als Gäste angekündigt sind der ehemalige "Stern"-Chefredakteur Hans-Ulrich Jörges, ProSieben-Reporter Thilo Mischke und die amerikanische Unternehmerin Dana Schweiger.

