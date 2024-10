Psychothriller "Before": Billy Crystal als verstörter Kinderpsychiater

In der neuen Apple TV+ Serie 'Before' spielt Billy Crystal einen verstörten Kinderpsychiater, dessen Leben nach dem Suizid seiner Frau aus den Fugen gerät. Ein mysteriöser Junge mit Wahnvorstellungen bringt die Vergangenheit zurück und zwingt Eli, sich seinen Ängsten zu stellen.

Seine Träume sind unheimlich, die Realität verliert ihre Glaubhaftigkeit, und dann kratzt sich auch noch ein achtjähriger Junge die Finger an der Haustür blutig: Der Suizid seiner Frau wirft Eli (Billy Crystal) völlig aus der Bahn. Dabei braucht der Kinderpsychiater gerade jetzt einen klaren Verstand. Denn der Junge vor seinem Haus ist von Wahnvorstellungen geplagt, die scheinbar mit Elis Vergangenheit zu tun haben. Beide beginnen am 25. Oktober in der Apple TV-Serie "Before" eine ziemlich düstere und verstörende Therapie.

Zwischen Eli und Noah (Jacobi Lupe) besteht eine unerklärliche Verbindung. Der eigentlich schüchterne Junge neigt immer wieder zu Gewaltausbrüchen, die sich niemand erklären kann. Auch der Psychiater steht vor einem Rätsel, das umso mysteriöser wird, je mehr er sich dem Kind nähert. Was hat der Junge mit seiner verstorbenen Frau Lynn (Judith Light, "Wer ist hier der Boss?") zu tun? Wieso kennt er die Landhütte auf einer Postkarte an seinem Kühlschrank? Und warum spricht er in einer uralten, ausgestorbenen Sprache?

Billy Crystal kann auch gruselig Dass sich der Psychothriller mit Horrorelementen und einen Hang zum Übernatürlichen allzu brav an Genreregeln hält, sei verziehen. Auch dass die Nebenfiguren, darunter ein kiffender Akademiker (Robert Townsend), eine engagierte Jugendamtsmitarbeiterin (Sakina Jaffrey) und eine freundliche Therapeutin (Julia Chan) für den Therapeuten, nicht besonders originell sind, lässt sich verschmerzen.

Denn die Grundkonstellation ist ziemlich interessant – und spannend sowieso. In zehn beklemmenden Episoden legt "Before" (Idee und Drehbuch: Sarah Thorp) schichtweise beunruhigende Wahrheiten frei, denen sich Eli stellen muss. "Du weißt, was du getan hast!", schreit ihn Noah in Trance an – und dabei laufen einem kalte Schauer den Rücken runter.

Die Frage ist freilich: Ist Eli gewillt, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen? Am Ende bleibt ihm keine Wahl: Nur wenn er sein eigenes Leben überdenkt und seine Trauer verarbeitet, kann er sich und den Jungen retten. Billy Crystal, einen der charmantesten Komiker der 1980er-Jahre, auf diesem dunklen Pfad der Erkenntnis zuzusehen, entschädigt für all die kleinen Schwächen der Serie.



