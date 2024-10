"Agatha All Along": Kritik zur Disney+-Serie mit Kathryn Hahn

Mit "Agatha All Along" spinnt Disney+ das Marvel Cinematic Universe weiter und erschafft eine Heldin, die gleichzeitig böse, tragisch und witzig ist.

Drei Jahre nachdem sie zur Strafe von Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in WandaVision mit einem Zauber belegt worden ist und sich an ihr früheres Leben nicht erinnern kann, lebt Agatha Harkness (Kathryn Hahn) unter dem Decknamen Agnes ist Westview und arbeitet bei der Mordermittlung. Als sie versucht den Mord an einer jungen Frau aufzudecken, trifft sie eine alte Bekannte, die ihr hilft sich an ihre Vergangenheit zu erinnern. Ein mysteriöser Teenager bittet sie außerdem, ihn auf den Pfad der Hexen mitzunehmen – und Agathas Interesse ist in ihrem Streben nach Macht geweckt. Agatha muss nun auf die Schnelle einen Hexenzirkel zusammenstellen, um den Pfad zu gehen, der denen, die ihn überleben, Großes verspricht. Gemeinsam mit den anderen Hexen muss Agatha sich verschiedenen Prüfungen stellen. Mysteriös wird es abermals als die Hexe Rio zum Zirkel hinzustößt und klar wird, dass sie und Agatha eine gemeinsame Vergangenheit verbindet.

Was sagen die Kritiker? Lange tat sich Disney schwer damit, sich auf einen Namen für das Spin-Off zu WandaVision festzulegen. "Agatha All Along" ist die elfte von Marvel Studios produzierte Serie innerhalb des Marvel Cinematic Universe. Die Serie ist nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness angesiedelt und gehört damit zur sogenannten Phase 5. Dabei scheint die Idee, dem Superhelden-Kosmos Zauberei hinzuzufügen, Fans und Kritiker zu spalten. Während die Serie auf Rotten Tomatoes einen Score von 60 Prozent erhält, liegt das Popcornmeter hingegen bei 82 Prozent. Durchweg gelobt wurden der Witz der Serie und die Leistung von Hauptdarstellerin Kathryn Hahn, die schon in WandaVision in der gleichen Rolle überzeugen konnte und zum Publikumsliebling avancierte.