"Wolfsland – In der Schlinge": Kritik zum ARD-Krimi mit Yvonne Catterfeld

Die Oberlausitz ist eines der am stärksten von Wölfen besiedelten Gebiete Europas – "Wolfsland" also. Wer die dort gedrehte gleichnamige ARD-Krimireihe kennt, weiß aber: Mit "Wolf" ist hier nicht nur das räuberische Tier gemeint. Denn wie schrieb unter anderem der Philosoph Thomas Hobbes dereinst: "Homo homini lupus est" – "Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf", landläufig interpretiert als: Der Mensch ist zum Schlimmsten fähig.

Das wissen Kriminalhauptkommissarin Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und ihr Kollege "Butsch" Schulz (Götz Schubert) nur zu gut. Seit 2016 ermitteln sie gemeinsam in der Kreisstadt Görlitz. In ihrem neuesten Fall, "Wolfsland – In der Schlinge", am Donnerstagabend zur Primetime im Ersten, bekommen sie es mit einer besonders perfiden Wölfin zu tun: Jenni Meißner alias Brad (Valery Tscheplanowa), Kopf der kriminellen Organisation "Das Dreckige Dutzend", hinter der die Kommissare und ihr Chef Dr. Grimm (Stephan Grossmann) schon lange her sind. Seit dem letzten Fall weiß man, dass Butschs neue Freundin, Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große), einst die Kollegin und Geliebte von Jenni Meißner war. Von ebendieser erhält Viola Delbrück nun zu Beginn des 15. Falls einen überraschenden Anruf.