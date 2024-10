Trotz Kannibalismus-Vorwürfe: Hollywood-Star Armie Hammer will Comeback

Nach einer längeren Auszeit kehrt Armie Hammer mit einem Westernfilm und einem neuen Podcast zurück ins Rampenlicht. Der Schauspieler spricht offen über die Vorwürfe, die seine Karriere ins Wanken brachten, und seinen Weg zurück auf die Leinwand.

Lange war es still um Armie Hammer. Der 38-Jährige sah sich 2021 mit schweren Vorwürfen konfrontiert, woraufhin seine Karriere ins Stocken geriet. Nach fast vier Jahren arbeitet der Hollywood-Star jetzt an seinem Comeback und kehrt zurück auf die Kino-Leinwand.

"Zurück im Sattel", kündigt Armie Hammer am Mittwoch sein neues Projekt auf Instagram an, mit einem Foto, auf dem der Schauspieler einen Cowboy-Hut trägt. Denn Hammer wird in dem Western "Frontier Crucible" wieder vor der Kamera stehen. Die Dreharbeiten sollen bereits nächsten Monat in Monument Valley und Prescott, Arizona, beginnen.

"Frontier Crucible" basiert auf dem Roman "Desert Stake-Out" von Harry Whittington und wird unter der Regie von Travis Mills verfilmt, der durch "The Pendragon Cycle" bekannt ist. Neben Armie Hammer werden auch Thomas Jane, Myles Clohessy, Eli Brown, Eddie Spears und Zane Holtz sowie der Musiker Jonah Kagen und die australische Newcomerin Mary Stickley bei dem unabhängig finanzierten Projekt mitwirken.

Armie Hammer: "Ich mag das Kannibalen-Zeug mittlerweile" "Ich war die letzten vier Jahre weg und jetzt bin ich wieder da", hatte Armie Hammer erst kürzlich zur ersten Episode seines neuen Podcasts "The Armie HammerTime Podcast" verkündet. Im Gespräch mit Tom Arnold, der aus der US-Serie "Roseanne" bekannt ist, sprach Hammer hier auch direkt über die Kannibalismus-Gerüchte um seine Person.

2021 hatte ihm seine Ex-Freundin Effie Angelova vorgeworfen, sie im Jahr 2017 vergewaltigt zu haben. Daraufhin meldeten sich weitere Frauen, die ihn des Missbrauchs beschuldigten. Eine gab an, dass Hammer ihr gegenüber kannibalistische Fantasien geäußert haben soll. Der Hollywood-Darsteller bestritt alle Anschuldigungen, eine Untersuchung der Polizei wurde 2023 mangels ausreichender Beweise eingestellt.

Bezüglich der Kannibalismus-Gerüchte gab Armie Hammer im Podcast an, dass ihn die Vorwürfe damals schwer belastet hätten, er inzwischen aber darüber Witze machen könnte. "Ich werde nicht lügen, ich mag das Kannibalen-Zeug irgendwie mittlerweile. Ich sage einfach: 'Hey, ich bin ein Kannibale'", erzählte der "Call Me by Your Name"- und "The Social Network"-Star.

"Was sorgt für mehr Aufsehen? 'Armie Hammer ist ein Kannibale' oder 'Armie Hammer ist vielleicht kein Kannibale'?", warf der Schauspieler zudem in den Raum und ergänzte noch: "In dieser Welt gibt dir niemand eine Entschuldigung. Wenn jemand etwas über dich sagt, glaubt das jeder, und dann machen sie mit ihrem Leben weiter."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!