Gebrochenes Herz und Tränen bei "Bauer sucht Frau": "Es tut mir voll weh, dass ich ihn verletzt habe"

So viele prickelnde Gefühle gab es auf dem Hof von Bio-Bauer Manfred nicht. Der 38-Jährige konnte sich nach wenigen Tagen eine Zukunft mit Köchin Susanne vorstellen. Für sie probierte er auch etwas Neues aus. Die zweifache Mutter pflückte wilde Kräuter auf der Wiese, um ihnen daraus einen bunten Salat herzustellen. Von Löwenzahn über Sauerampfer hat Susanne einiges finden können. Manfred zeigte sich zunächst skeptisch, was das "Unkraut" anging, doch er ließ sich auf das Experiment ein und kostete den fertigen Salat. "Also, ein Schnitzel wäre mir lieber", so sein ehrliches Fazit. Doch er zeigte sich kompromissbereit und erklärte, dass sie zukünftig schon zusammenkommen würden, was das Essen angeht. Die Gefühlslage sah bei Susanne allerdings ganz anders aus.