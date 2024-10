DVD-Highlights der Woche: Spannende Neuerscheinungen auf einen Blick

Diese Woche erscheinen spannende Filme auf DVD und Blu-ray. Von M. Night Shyamalans 'Trap: No Way Out' über den Psychothriller 'Birthday Girl' bis hin zum Episodenfilm 'Kinds of Kindness' von Giorgos Lanthimos. Ein abwechslungsreiches Programm für alle Filmfans.

Nach dem Film "The Sixth Sense" (1999), der mit einer spektakulären Wendung endete, galt M. Night Shyamalan als Hollywoods neues Wunderkind. Doch sein Stern begann schon Mitte der 2000er-Jahre langsam wieder zu sinken. Mit dem Fantasy-Film "Die Legende von Ang" (2010) und dem Sci-Fi-Abenteuer "After Earth" (2013) schien er sich endgültig in eine kreative Sackgasse manövriert zu haben. 2015 feierte der gebürtige Inder dann aber ein achtbares Comeback mit dem abgespeckten, kammerspielartigen Psychothriller "The Visit". Erfolge an den Kinokassen erzielte Shyamalan danach vor allem mit "Split" (2016) und "Glass" (2019), den letzten beiden Teilen einer eigenen Superheldentrilogie. Weniger Anklang beim Publikum fand dagegen sein Werk "Knock at the Cabin" (2023). Sein aktueller Film "Trap: No Way Out", der weltweit über 82 Millionen US-Dollar einspielte, erscheint nun ebenso wie der Psychothriller "Birthday Girl" und der Anthologie-Film "Kinds of Kindness" auf DVD und Blu-ray.

"Trap: No Way Out" (VÖ: 24. Oktober) Die Handlung von "Trap: No Way Out" konzentriert sich zu großen Teilen auf eine Konzerthalle. Eben dorthin zieht es den von Josh Hartnett verkörperten Protagonisten Cooper mit seiner Tochter Riley (Ariel Donoghue), die für die Popsängerin Lady Raven (die älteste Tochter des Regisseurs: Saleka Shyamalan) brennt. Als Cooper auf die enorme Polizeipräsenz vor Ort aufmerksam wird, erfährt er, dass das ganze Konzert eine ausgeklügelte Falle für den berüchtigten Serienkiller "The Butcher" ist. Weil es sich bei dem gesuchten Mörder um ihn selbst handelt, steht er plötzlich gewaltig unter Druck. "Trap: No Way Out" ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass die Zuschauer mit einem bösen Menschen, einem echten Schwerverbrecher, mitfiebern sollen. Oder gibt es auch hier einen dieser typischen Shyamalan-Twists, der alles auf den Kopf stellt? Abwarten ... – Jedenfalls ist es schön, den einst hochgehandelten, dann aber in der Versenkung verschwundenen Josh Hartnett ("Pearl Harbor") mal wieder in einer Hauptrolle zu sehen.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: M. Night Shyamalan, Laufzeit: 106 Minuten

"Birthday Girl" (VÖ: 24. Oktober) Im Zentrum des Psychothrillers "Birthday Girl" steht die geschiedene Nana (Star-Schauspielerin Trine Dyrholm, "In China essen sie Hunde"), die sich große Sorgen macht um ihre gerade erst 18-jährige Tochter Cille (Flora Ofelia Hofmann Lindahl). Die beiden Frauen hatten sich stark voneinander entfremdet, die Reise sollte einer Wiederannäherung dienen. Doch dann kommt alles ganz anders. Ein zerrissener Slip, unerklärliche Schmerzen: Es geht um den Verdacht, dass die junge Frau an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zwischen Florida und der Karibik Opfer eine Vergewaltigung wurde. Die resolute Mutter macht sich auf eigene Faust auf Tätersuche und beginnt mit bohrenden Nachfragen – auf offener See. Doch in internationalen Gewässern ist die Rechtslage schwierig. Und schnell wird klar, dass die Schiffsbetreiber kein Interesse an Wirbel um ein vermeintliches Verbrechen an Bord haben. Wo endete mütterliche Fürsorge, wo beginnen neue Übergriffe und Grenzüberschreitungen, warum kommt es so oft zur Täter-Opfer-Umkehr? – Diesen moralisch kniffligen Fragen stellt sich der Film, der ganz nebenbei die Überkommerzialisierung von touristischen Sehnsuchtsversprechen attackiert.

Preis DVD: circa 15 Euro

DK, 2023, Regie: Michael Noer, Laufzeit: 90 Minuten

"Kinds of Kindness" (VÖ: 25. Oktober) Die Deutungen gehen in unterschiedliche Richtungen, und doch ist man sich einig: Nach dem Erfolg der üppig ausgestatteten Groteske "Poor Things" (vier Oscars) ist Giorgos Lanthimos auch mit "Kinds of Kindness" wieder ein großer Wurf gelungen. Gemeinsam mit seinem Ko-Autoren Efthymis Filippou erzählt der 51-Jährige nicht nur eine Geschichte, sondern gleich drei – alle angesiedelt im zeitgenössischen Amerika. Da ist ein Mann, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat und mit der inneren Unruhe nicht fertig wird. Ein Polizist, dessen Partnerin erst auf See verschwindet und dann wie ausgewechselt wieder zurückkehrt. Eine Frau, die einem seltsamen Guru nachspürt. Es geht um Macht, Kontrolle, menschliche Beziehungen und wie fast immer bei Lanthimos auch um menschliche Abgründe. Verwirrendes Episodenkino auf hohem Niveau. Verwirrend auch deshalb, weil Lanthimos sich dafür entschied, fast alle Stars seines filmischen Triptychons drei verschiedene Rollen spielen zu lassen. Angeführt wird der Cast von Emma Stone, die Anfang des Jahres den Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Poor Things" gewann. Weitere (Mehrfach-)Rollen übernahmen Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, Hong Chau sowie Jesse Plemons, der in Cannes als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde.

Preis Blu-ray: circa 18 Euro

UK/US, 2024, Regie: Giorgos Lanthimos, Laufzeit: 164 Minuten

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.