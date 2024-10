Ex-"Sommerhaus"-Star: Eric Stehfest in Psychiatrie um "Familie vor Zerstörung zu retten"

Die psychischen Probleme sind nicht neu für Eric Stehfest. Im Gespräch mit Bild erklärte er, dass er diese schon in seiner Jugend hatte. Doch wie sieht es aus, wenn Eric Stehfest paranoide Wahnvorstellungen bekommt? "Nur bei meinen Kindern gibt es eine Realität und die ist voller bedingungsloser Liebe. Ansonsten bestehe ich aus drei Erics und alle leben in unterschiedlichen Realitäten. Einer dieser Erics hat zum Beispiel permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Denkt, dass überall nur Böses lauert. Ein anderer Eric erinnert sich nicht an schöne Momente! Er glaubt zum Beispiel, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen", beschreibt der Ex-"Sommerhaus"-Bewohner die Situation.

Doch nun scheint der Punkt gekommen zu sein, an dem Eric Stehfest sich professionell helfen lassen will. Seit zwei Wochen ist er in Therapie, zu der auch Medikamente gehören. "Wenn’s nach Edith gegangen wäre, wäre ich schon lange in der Klinik gewesen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie mir helfen will. Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will", zeigt sich Eric Stehfest entschlossen.