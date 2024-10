"Bauer sucht Frau": Heiko muss Ulrike und Brasilien zurücklassen

Mit Ulrike und Heiko hat "Bauer sucht Frau International" wieder erfolgreich zwei Singles zusammengebracht. Die beiden gelten seit ihrer Teilnahme an der RTL-Sendung in der letzten Staffel als Traumpaar und leben zusammen in Brasilien. Doch ihr junges Glück ist zeitlich begrenzt, denn Heiko muss das Land bald wieder verlassen.

Seit 2011 lebt Ulrike in Brasilien und betreibt dort eine Obstfarm. Seit sie ihren Heiko bei "Bauer sucht Frau International" kennengelernt hat, ist die 58-Jährige nicht mehr allein. Die beiden scheinen sich gesucht und gefunden zuhaben. Für seine Ulrike will Heiko auswandern und zu ihr ziehen. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, muss das Paar allerdings noch einige Hürden überwinden. Vor allem fällt Heiko und Ulrike die bevorstehende, unfreiwillige Trennung schwer.

"Bauer sucht Frau"-Paar setzt alles auf eine Karte

"Heiko bleibt für die erlaubten 90 Tage in Brasilien. In dieser Zeit wollen wir die bürokratischen Hürden zum Erhalt eines Visums für ihn überwinden", erklärt die Auswanderin im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. Im Januar muss der 57-Jährige zurück nach Deutschland fliegen. Dort will er alles für den Umzug nach Brasilien vorbereiten. Von Wohnungsauflösung über Autoverkauf - Heiko hat viel zu tun in der Zeit. Danach heißt es Daumendrücken für ein Visum. Von der Entscheidung hängt ihre gemeinsame Zukunft ab. "Wir haben zwar Hilfe von einer hiesigen Anwältin, damit wir auch nichts vergessen, aber die Entscheidung über das Visum fällt letztendlich die ‚Policia Federal‘, die Bundespolizei", so die Landwirtin.