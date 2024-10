GEZ-Erhöhung gestoppt: Diese ÖRR-Reformen wurden beschlossen

Es wird sich für ARD, ZDF und den anderen öffentlich-rechtlichen Sendern künftig einiges ändern. In der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig wurde die geplante GEZ-Erhöhung zum Jahreswechsel gestoppt. Das hat zur Folge, dass zahlreiche Sender gestrichen werden.

Die Folgen für ein vielfältiges TV-Programm

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig soll am heutigen Freitagvormittag eine umfangreiche Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschlossen worden sein. Die Folgen für ARD, ZDF & Co. seien enorm. Das berichtet die "Bild". Besonders überraschend: Laut Recherchen der "Bild" wird die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum Jahreswechsel um 58 Cent auf 18,94 Euro pro Monat nun doch nicht kommen.