"Spielverderber – wie Wettbetrüger den Fußball manipulieren": Infos zur enthüllenden ARD-Doku

Wo es um viel Geld geht, entsteht meist automatisch kriminelle Energie. So im Bereich Sportwetten, mit denen global betrachtet Billionen umgesetzt werden. In Asien, wo der Sportwettenmarkt weitgehend unreguliert wuchert, kann man schon mal zehn bis 20 Millionen Dollar auf eine Partie setzen. Vielleicht nicht auf einmal, aber mit sukzessiven Wetten. Die Dokumentation "Spielverderber – wie Wettbetrüger den Fußball manipulieren" beleuchtet die dunklen Seiten des milliardenschweren Sportwettenmarkts.

Durch Interviews mit Insidern, Ermittlern und Experten wird in dem Film aufgezeigt, wie leicht Spiele manipuliert werden können und wie selbst renommierte Fußballvereine ungewollt zur Stärkung des illegalen Wettmarktes beitragen. Der 45 Minuten lange Beitrag von Benjamin Best und Maike-Marie Elger für die "Sportschau"-Redaktion beim WDR stellt die Frage, ob der moderne Fußball durch die Macht des Wettmarkts seine Integrität und Fairness endgültig verliert. In der ARD-Mediathek kann man ihn bereits ab Dienstag, 22. Oktober, 23 Uhr sehen.

Benjamin Best, der sich seit Jahren journalistisch mit dem Sportwetten-Geschäft beschäftigt, zeigt, mit welchen Methoden Manipulateure an Spieler herantreten und wie sie mithin ihre Ziele erreichen. Gerade im Jugend- und Amateurbereich, wo wenig verdient wird, seien die Ziele besonders "weich". Wetten auf Jugend-Spiele oder Ligen unterhalb der 3. Bundesliga sind in Deutschland verboten, nicht jedoch in Asien.