"The Taste": Kritik zur neuen Folge der SAT.1-Kochshow

Perfektion auf einen Happen: So lässt sich die Grundidee von "The Taste" knapp zusammenfassen. Der begrenzte Raum von einem Gourmetlöffel steht den Kandidatinnen und Kandidaten der SAT.1-Kochshow zur Verfügung. Auf ihm sollen sie im Wettbewerb ganze Gerichte in Miniaturform drapieren: vom Schwäbischen Zwiebelrostbraten mit Cranberry und Süßkartoffel bis hin zu Choux aux Craquelin mit Kabeljau, Pilz, Apfel, Miso und Zitrone ist auch in der nun startenden 13. Staffel wieder für viele Geschmäcker etwas dabei.

Mit „The Taste“ lockt Sat.1 seit 2013 ein kochaffines Millionenpublikum vor die Bildschirme. Kein Wunder also, dass Redseven Entertainment zu der Koch-Casting-Show nicht nur bereits eine Weihnachtsspezialsendung, sondern auch zwei Promi-Specials produzierte. Nachdem es 2023 mit „The Sweet Taste“ den ersten Ableger gab, startet mit der Show „The Taste on Tour“ jetzt ein weiteres Spin-off. Dieses soll zunächst zehn Folgen umfassen, wobei eine Fortsetzung bei guten Quoten nicht ausgeschlossen ist. Doch was zeichnet das neue Format aus?

Kulinarisch geht es auch im Anschluss weiter:

Unter dem Motto "The Taste on Tour – Duell der Löffel" (um 23.25 Uhr) begibt sich Tim Raue mit ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten sowie bekannten Starköchen auf eine kulinarische Entdeckungsreise. An ungewöhnlichen Orten gilt es, Gerichte mit regionalen Zutaten zu kreieren. Zum Auftakt widmen sich Victoria und Robin aus den "The Taste"-Staffeln zehn und elf dem Motto "Berliner Döner". Um 0.10 Uhr wiederholt SAT.1 schließlich die Reportage "Best of The Taste – Kreative Asienreise" aus dem Jahr 2021.