"Sommerhaus der Stars": Heftige Vorwürfe und neue Gegner

Die Nerven im "Sommerhaus der Stars" liegen blank. Theresia Fischer geriet in einen Streit mit ihrem langjährigen Freund Sam Dylan, während die einst so große Allianz vollends zerbrach.

Wem kann man hier eigentlich noch vertrauen? Diese Frage stellten sich viele der ehemaligen Allianz-Mitglieder, mit Ausnahme von Raúl Richter und dessen Freundin Vanessa Schmitt wohlgemerkt. Dass ausgerechnet sie aus dem Sommerhaus ausziehen müssen, traf die beiden aus dem Nichts. Die dunklen Wolken zogen allerdings schon vorher auf. Alessia Herren und ihr Freund Can verbündeten sich zu ihrem eigenen Nutzen erneut mit Umut Tekin und Emma Fernlund. Die Nachrücker Oliver Sanne und Jil Rock taten es ihnen gleich. Das Ziel: Chef-Stratege Raúl Richter rauswerfen, bevor man selbst rausgewählt wird.

Der Plan war eigentlich, die Beziehung zwischen Umut und Emma vor allen in Frage zu stellen. „Umut wird unterdrückt von seiner psychopathischen Freundin“, eiferte Sam, der beschloss, eine Intervention einzuleiten. Die Diskussion wurde von Gloria Glumac eröffnet: „Glaubt ihr eigentlich, dass das Sommerhaus euch guttut, so als Paar?“ Doch Emma ließ die Vorwürfe nicht auf sich sitzen, schoss stattdessen zurück: „Du bist seit vier Monaten offiziell mit deinem Micha zusammen, weil er davor nicht wusste, ob er dich haben will oder nicht.“