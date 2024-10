Thomas Gottschalk habe Frauen "rein dienstlich angefasst"

"Man kommt einfach nicht an diesem Buch vorbei", stellt Mike Krüger fest. Auch im Podcast "Die Supernasen" ist am Dienstag die Rede von "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann" – jenem Buch, mit dem Thomas Gottschalk derzeit für viel Wirbel sorgt. Aber: "Kritik an Kritiken kann man natürlich nur loslassen, wenn man einen eigenen Podcast hat", weiß Krüger, und so nutzt Gottschalk die Gelegenheit, im eigenen Podcast auf den "Kugelhagel" einzugehen, in den er in den vergangenen Tagen geraten sei.