"Wir hör'n uns, wenn ich tot bin! – Trauer und KI": Alle Infos zur Doku im ZDF

Trauerhilfe mal anders – per KI und ChatGPT. Die Möglichkeiten sind verblüffend, und was soll man sagen, wenn selbst die computergenerierte "Geisterstimme" vor ihren eigenen Möglichkeiten warnt? – "Ich kann verstorbene Menschen imitieren", so sagt sie aus dem Off, "die Nachbildung birgt jedoch auch Risiken". Während sie in Asien und Amerika bereits heftig mit ihren Verstorbenen in Hologramm- oder Avatarform mithilfe von VR-Brillen korrespondieren, ist die neue Trauertechnik bei uns noch völlig ungewohnt. Wirken aber Psychologen oder gar Kirchenväter im Hintergrund, kann so ein Chat mit Verstorbenen (akustisch oder auch schriftlich) bei unbewältigter Trauer durchaus hilfreich sein, wie der anrührende "37°"-Film "Wir hör'n uns, wenn ich tot bin! – Trauer und KI" erzählt.