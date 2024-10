Zehn Sendungen weniger: ARD über die Zukunft von Louis Klamroth

In einem Interview mit dem Medienmagazin "DWDL.de" hat ARD-Programmdirektorin Christine Strobl nun ihre Talk-Strategie erläutert – und dabei Louis Klamroth ausdrücklich gelobt. Der Moderator, der WDR und die Produktionsfirma Florida Factual hätten "einen tollen Job gemacht", sagte Strobl. "Sie haben spürbar an der Sendung gearbeitet, haben 'Hart aber fair to go' entwickelt und die Abrufzahlen in der Mediathek signifikant gesteigert. Das ist jetzt Louis' Sendung, und das finde ich großartig."