Streaming-Tipps der Woche: Von "LOL" über "Before"

Diese Woche warten spannende Serienstarts auf Disney+ und Apple TV+: In 'Rivals' geht es um Machtkämpfe und Intrigen in der britischen Upper-Class, während 'Before' auf Apple TV+ einen Kinderpsychologen mit seiner düsteren Vergangenheit konfrontiert.

Einige Menschen, die sich noch an die 80-er erinnern können, halten ja die Einführung des Privatfernsehens für den ersten Schritt des Verfalls unserer Gesellschaft. In jener Zeit entstand auch "Rivals", ein Roman der britischen Autorin Jilly Cooper – eine Geschichte, die in der TV-Welt und unter Adeligen spielt. "Rivals" ist Teil der sogenannten "Rutshire Chronicles", mit denen die heute 87-jährige Autorin berühmt wurde. In Großbritannien sind Coopers Bestseller, die man als eine Mischung aus "Dallas", "Succession" und "Bridgerton" in den 80-ern beschreiben kann, so bekannt wie hierzulande die Werke von Rosamunde Pilcher, eine andere Engländerin. Allerdings haben die Bücher Coopers mit der zart berechnenden Romantik klassischer Liebesromane wenig am Hut. Bei Cooper geht es um die britische Upper Class mit all ihren Lastern: Sex, Betrug, Intrigen – aber natürlich sind in dem Sündenpfuhl auch aufrichtige Liebe und edle Motive zu finden. Im Vereinigten Königreich wurde "Rivals" als Serie verfilmt und ist nun bei Disney+ zu sehen. Was Prime Video, Apple TV+ und Co. in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Rivals" – Disney+ "Rivals" erzählt in acht Folgen (ab 18. Oktober, Disney+) von TV-Womanizer Declan O'Hara (Aidan Turner), der 1986 von der BBC zu einem privaten Sender wechselt. Dieser verspricht ihm Ruhm und viel Freiheit – wofür Declan mit seiner Frau und zwei Teenagertöchtern allerdings von London aufs Land ziehen muss. Dort geraten Declan und seine Familie bald in den Machtkampf zweier rücksichtsloser Männer: Lord Tony Baddingham (David Tennant), der den heißblütigen Polit-Talker zum Sender geholt hat, und dessen Rivale Rupert Campbell-Black (Alex Hassel), einen Snob erster Güter und Tory-Politiker. Seltsamerweise fühlt sich Declans ältere Tochter Taggie (Bella McLean), eine gutherzige Person, von fiesen Nachbarn auf seltsame Art angezogen.

"Rivals" wird sein Publikum erst mal im britischen Raum verorten, denn hier sind Coopers Romane vielen Menschen ein Begriff. Tatsächlich gibt es für ihre Mischung aus Sex- und Skandalunterhaltung, verbunden mit Adels-, Liebes- und Intrigengeschichten plus bissiger Gesellschaftskritik in Deutschland oder auch den USA kein echtes Pendant. Geschuldet wohl der Tatsache, dass man sich nirgendwo so stark an der Klassengesellschaft abarbeiten kann wie in Großbritannien. Dennoch hat die Serie auch für Nicht-Engländer viel zu bieten: gutes Schauspiel, gehobene Dialogkunst, eine sehr hochwertige Optik, viel Sex und einen bunt gemischten Intrigenstadel inklusive.

"Before" – Apple TV+ Seine Träume sind unheimlich, die Realität verliert ihre Glaubhaftigkeit, und dann kratzt sich auch noch ein achtjähriger Junge die Finger an der Haustür blutig: Der Suizid seiner Frau wirft Eli (Billy Crystal) aus der Bahn. Dabei braucht der Kinderpsychiater einen klaren Verstand. Denn der Junge vor seinem Haus ist von Wahnvorstellungen geplagt, die mit Elis Vergangenheit zu tun haben. Beide beginnen am 25. Oktober in der Apple TV-Serie "Before" eine verstörende Therapie.

Zwischen Eli und Noah (Jacobi Jupe) besteht eine unerklärliche Verbindung. Der schüchterne Junge neigt zu Gewaltausbrüchen, die sich niemand erklären kann. Auch der Psychiater steht vor einem Rätsel, das umso mysteriöser wird, je mehr er sich dem Kind nähert. Was hat der Junge mit seiner Frau Lynn (Judith Light, "Wer ist hier der Boss?") zu tun? Wieso kennt er die Landhütte auf einer Postkarte an seinem Kühlschrank?

In zehn beklemmenden Episoden legt "Before" (Idee und Drehbuch: Sarah Thorp) beunruhigende Wahrheiten frei, denen sich Eli stellen muss. Nur wenn er sein eigenes Leben überdenkt und seine Trauer verarbeitet, kann er in dem Psychothriller mit Horrorelementen sich und den Jungen retten.

"LOL: Halloween Special" – Prime Video Halloween ist bekanntlich ein Fest zum Gruseln, doch offenbar nicht für Michael "Bully" Herbig: Ein halbes Jahr nach dem Start der regulären fünften Staffel seiner legendären Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" bringt der 56-Jährige das Format mit einem "Halloween Special" (drei Folgen, ab 21. Oktober, Prime Video) zurück. Unter dem Motto "Erschrecken erlaubt – lachen nicht!" gilt es für vier Promi-Paare abermals, möglichst lange eine ernste Miene zu behalten, während sich die gegnerischen Teams vor aller Augen drei Stunden lang zum Grusel-Affen machen.

Folgende Paare stellen sich der schrecklich-lustigen Herausforderung: Mirja Boes (Gewinnerin von Staffel fünf) und Torsten Sträter (Gewinner Staffel eins), Palina Rojinski (Teilnehmerin in Staffel drei) und Olaf Schubert (Teilnehmer in Staffel drei), Annette Frier (Teilnehmerin in Staffel zwei) und Sasha (neu dabei) sowie Bill und Tom Kaulitz, die als einziges Team noch gar keine "LOL"-Erfahrung vorweisen können.

"Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band" – Disney+ Er zählt zu den einflussreichsten und vermutlich auch fleißigsten Musikern der Rockgeschichte: Seit seinen musikalischen Anfängen in den frühen 1970-ern veröffentlichte Bruce Springsteen 21 Studioalben, die sich allein in den USA mehr als 70 Millionen mal verkauften. Legendär ist "The Boss", wie Springsteen von Fans und Wegbegleitern gerne genannt wird, jedoch vor allem für seine Live-Konzerte, die meist zwischen drei und vier Stunden dauern. Mit seinem aktuellen Album "Only the Strong Survive" befindet sich der 75-Jährige seit 2023 auf großer Welttournee. Die Vorbereitungen und Auftritte sind nun in der Dokumentation "Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band" (ab 25. Oktober, Disney+) zu sehen.

Unter Regie von Springsteens langjährigem Mitarbeiter, dem Emmy- und Grammy-Preisträger Thom Zimny blickt der Film hinter die Kulissen des abenteuerlichen Musikerlebens: Das Publikum wird Zeuge von Bandproben und besonderen Auftrittsmomenten, die allesamt von Konzerten aus den Jahren 2023 und 2024 stammen. Darüber hinaus kommt Springsteen, der den Film gemeinsam mit Jon Landau, Thom Zimny, Adrienne Gerard und Sean Stuart produzierte, auch immer wieder selbst zu Wort.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.