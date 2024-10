"Wolfs": Schwarzhumoriger Thriller mit George Clooney und Brad Pitt

Eine Art Anti-Buddy-Komödie mit viel schwarzem Humor und spektakulärer Besetzung: "Wolfs" (ab 27. September bei Apple TV+) begleitet George Clooney und Brad Pitt als "Ausputzer" durch eine lange Nacht mit vielen "Problemen".

"Fixer", "Ausputzer", "Problemlöser": Es gibt verschiedene Begriffe für das, was Jack (George Clooney) macht. Aber wie man seinen Beruf nennt, ist eigentlich nicht so wichtig, weil in dieser Branche ohnehin nicht viel gesprochen wird. Und in der Regel sieht man nach dem Einsatz von so einem "Ausputzer" auch gar nicht, dass da überhaupt gearbeitet wurde – wenn alles nach Plan läuft. Für Jack läuft in "Wolfs" (Apple TV+) allerdings gar nichts nach Plan.

Der entscheidende Anruf kommt von Margaret (Amy Ryan), einer New Yorker Staatsanwältin. Man habe ihr gesagt, sie solle diese Nummer wählen, wenn sie mal "Hilfe" brauche, erklärt sie völlig aufgelöst. Und dann steht wenig später Jack im Zimmer. Er nimmt ihr schnell den ersten Schrecken darüber, dass da eine Leiche in ihrem Apartment liegt, weil er so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Klebeband, XXL-Müllbeutel, Einweg-Handschuhe: Diskret und routiniert macht Jack sich an die Arbeit. Dann klopft es an der Tür und da steht plötzlich Nick (Brad Pitt). "Wer sind Sie?", fragt Margaret irritiert. Nick, freundlich lächelnd: "Ich kümmere mich um Ihr Problem." Wer Nick zusätzlich einbestellt hat, bleibt zunächst unklar.

Wenn zwei Männer zu einem Ein-Mann-Job gerufen werden, rückt einer normalerweise einfach wieder ab. Aber hier, wo es nicht um ein verstopftes Abflussrohr oder den Anschluss einer neuen Telefonbuchse geht, ist das nicht so einfach. Weil Nick jetzt weiß, was Jack gesehen hat. Weil Jack weiß, was Nick gesehen hat. Und weil das beide ihren Kopf kosten könnte. Also dann: Zusammenarbeit, ausnahmsweise, auch wenn die beiden einsamen Wölfe (daher der Titel "Wolfs") darauf überhaupt keine Lust haben.

Anti-Buddy-Komödie mit Starbesetzung "Wolfs" ist als schwarzhumoriger Thriller angelegt und mit George Clooney und Brad Pitt natürlich spektakulär besetzt – ein Prestige-Projekt für den Streaming-Dienst Apple TV+, der den Film ab 27. September ins Programm aufnimmt, nachdem er zuletzt in Venedig Premiere feierte. Hinter der Kamera hauptverantwortlich: Regisseur und Drehbuchautor Jon Watts. Zuletzt sorgte Watts vor allem mit seinen "Spider-Man"-Verfilmungen für Aufsehen (unter anderem "No Way Home", 2021), jetzt darf er in einer Art Anti-Buddy-Komödie zwei echte Superstars gegeneinander ausspielen.

Denn obwohl Jack und Nick sich zunächst auf eine professionelle, vertrauensvolle Kooperation einigen, gibt's viel Gezanke, und auch sonst läuft bei diesem Einsatz weiterhin nichts wie es soll. Der Tote in Margarets Wohnung ist nämlich gar nicht tot, wie sich bald herausstellt. Und dann entdecken die zwei Protagonisten in seinem Rucksack auch noch eine riesige Menge an Drogen, die sicher jemand vermissen wird. "Das wird 'ne lange Nacht", ahnt Nick. Oh ja, eine lange Nacht mit vielen weiteren "Problemen" ...