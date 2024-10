"Die Physikerin Laura Bassi": Alle Infos zur neuen Terra X-Folge in Bologna

Italien im Jahr 1752: Die Handelsmetropole Bologna, einst ein berühmter Wissenschaftsstandort, leidet unter wirtschaftlichen Krisen. Die Universität, die erste ihrer Art in Europa, droht den Anschluss an die rasanten Entwicklungen seit der wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts zu verlieren. Wie ein Segen in der männerdominierten Welt erscheint da ausgerechnet eine Frau: Laura Bassi war gerade einmal 20 Jahre alt, als sie 1732 die Doktorwürde erhielt, wenige Monate später wurde sie zur ersten Professorin für Philosophie in Europa berufen und sogar vom Papst unterstützt. Dennoch musste die Wissenschaftlerin zeitlebens gegen die Skepsis ihrer männlichen Kollegen kämpfen. So auch an jenem 21. August 1752, von dem "Terra X: Ein Tag in Bologna 1752 – Die Physikerin Laura Bassi" erzählt. Der Film unter Regie von Arne Peisker, Elin Carlsson und Sigrun Laste ist der zweite von insgesamt drei Teilen der vierten Staffel der "Terra X"-Reihe.