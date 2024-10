"Mallorcas Traumhäuser – mit Gülcan Kamps". Alle Infos zur RTLZWEI-Doku

Der ehemalige "Big Brother"-Bewohner Alex Jolig und seine Ehefrau Britt zeigen Gülcan Kamps eine "ganz besondere Immobilie, wie man sie sonst nur in Metropolen wie New York findet", wie es von Senderseite heißt. Mit einem prominenten Extra punktet auch eine andere Traumvilla, in der einst die 1997 verstorbene britische Prinzessin Diana übernachtete. Außerdem Teil der Sendung sind ein sündteures Designhaus, das an ein Kreuzfahrtschiff erinnert, ein frisch renoviertes Kloster sowie eine Villa mit Wellnesstempel im Keller.