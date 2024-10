Daniel Lopes erzählt bei "Promi Big Brother" von Geldsorgen

Emotionaler Ausbruch bei "Promi Big Brother" (SAT.1): Daniel Lopes hat in der SAT.1-Show seinen Gefühlen freien Lauf gelassen – und dabei Existenznöte offenbart. Auslöser war eine vermeintlich harmlose Frage von PBB-Mitbewohnerin Bea Peters. Als die Promi-Reporterin den früheren DSDS-Teilnehmer nach seiner Familie fragt, bricht der Sänger in Tränen aus.

Daniel Lopes: "Das Preisgeld wäre mir schon wichtig"

Daniel Lopes war 2002 in der Premierenstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt geworden. Der gebürtige Brasilianer belegte am Ende zwar "nur" den siebten Platz, bekam aber dennoch einen Plattenvertrag. Noch während die Staffel bei RTL lief, erschien (zum Ärger der Show-Produzenten) seine ersten Single "Shine On". Das anschließende Debütalbum produzierte der Milli-Vanilli-Erfinder Frank Farian. Doch dauerhaft etablieren konnte sich der Pop-Sänger in den Charts nicht.