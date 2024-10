"Polens Frauen – Endlich gleichberechtigt?": ARD-Reportage über Frauenrechte in Polen

Es waren im Oktober 2023 relativ viele Wählerinnen, die ihrem Unmut an der Urne Luft verschafften und dabei halfen, ein neues Parlament in Warschau zu installieren. Der neue ARD-Auslandsbericht "Weltspiegel Doku: Polens Frauen – Endlich gleichberechtigt?" wirft die Frage auf, was aus dem Aufbruchsgeist dieser Zeit geworden ist. Immerhin kam es damals zu einer Rekord-Wahlbeteiligung und zu einer kräftigen Dämpfer für die national-konservative Partei PiS, die für ein eher rückwärtsgewandtes Weltbild stand und die zuletzt auch die Rechte der Frauen immer stärker beschnitt. ARD-Korrespondentin Kristin Joachim will herausfinden, wie sich die gesellschaftliche Lage seit dem Regierungswechsel im Nachbarland geändert hat.